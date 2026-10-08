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U Srbiji u proseku nastrada između 50 i 60 vozača motora godišnje, a do septembra ove godine je već registrovano 55 nastradalih motociklista. Milan Mitić iz Požarevca, nekadašnji bajker, imao je sreće da ne uđe u najcrnju statistiku i da ne postane samo broj. Zbog toga, kako sam ističe, njegova misija je da kroz priču o svom iskustvu svakodnevno podiže svest o bezbednosti saobraćaja!

- Ja sam preživeo nemoguće. Pre šesnaest godina imao sam 22 godine i mislio sam da imam ceo život pred sobom. Vozio sam motocikl. Bio sam pod dejstvom alkohola i bez zaštitne opreme. Jedna pogrešna odluka promenila je moj život zauvek - kaže Mitić.

Milan Mitić Foto: Printscreen RTS

On je 21. avgusta 2010. godine u Požarevcu doživeo tešku saobraćajnu nesreću kada je pod dejstvom alkohola izgubio kontrolu nad motorom kojim je jurio 170 km/h, a zatim glavom probio tri drvene grede. Svako ko je svedočio posledicama udesa i video smrskano vozilo, nije verovao da će Milan preživeti. Ipak, uprkos pesimističnim očekivanjima lekara, Milan je bio jedan u 10 miliona koji ne samo da je pobedio smrt, već je uspeo da se oporavi.

- Kada sam pao sa motora povredio sam lobanju i probio sve tri moždane ovojnice, a onda je počela borba za život. Proveo sam više od 40 dana u dubokoj komi. Na rani glave pojavile su se teške bakterijske infekcije. Razvila se sepsa, a pluća su mi otkazala. Preživeo sam nemoguće - ističe on i dodaje:

- Saobraćajna nezgoda nije samo trenutak udara. Iza nje mogu da ostanu godine rehabilitacije, promenjen život, porodica koja pati i pitanje koje čovek može nositi do kraja života: "Šta bi bilo da sam tog dana doneo drugačiju odluku?“. I zato danas ne govorim mladima: "Nemojte napraviti grešku zato što vam ja to kažem“, već im govorim: "Nemojte dozvoliti da jednog dana morate da preživite ono što sam ja preživeo, da biste shvatili koliko život vredi“. Pričam ono što bih voleo da je neko govorio meni pre nego što sam seo na motocikl tog dana. Ne govorim im kao neko ko je pročitao statistiku. Govorim im kao čovek koji je platio cenu jedne pogrešne odluke. Bolje izgubiti trenutak u životu, nego život u trenutku - zaključuje Mitić.

Milan Mitić Foto: Printscreen RTS

Posle svih nedaća koje mu je saobraćajka donela, 45 dana u komi, gubitak sećanja, ponovno učenje da hoda i jede, čita... Milan danas širom Srbije drži predavanja o bezbednosti motociklista u saobraćaju i kako kaže, glavna misija u životu mu je da inspiriše makar jednu osobu koja neće ponoviti njegovu grešku.

Ilustracija Foto: Kurir Televizija

- Moja priča ide od nekog mangupa do samouništenja. Strašno je koliko danas ima nesreća na motorima. Mislim da su vozači generalno danas jako nestrpljivi i da nema više nikakvog bontona u saobraćaju, ne samo kod vozača motora, već i automobila. Vozači motora ne smeju da misle ono standardno: "Meni se to neće dogoditi", jer sam i ja tako mislio - ističe Mitić.

Milanove opomene za saobraćaj - Ako piješ – ne vozi. Jedna čaša može promeniti ceo život.

- Ne vozi da bi impresionirao društvo. Vozi da bi se vratio kući.

- Brzina ti ne daje slobodu – može ti oduzeti život.

- Kaciga nije ukras. Ona može biti granica između života i smrti.

- Ne dokazuj se gasom. Pravi muškarac zna kada treba da uspori.

- Telefon može da sačeka. Život ne može.

- Ne misli „meni se to neće dogoditi“. Ja sam isto tako mislio.

- Saobraćajna nezgoda nije statistika. Iza nje ostaju ljudi, porodice i životi.

- Jedna sekunda nepromišljenosti može napraviti godine borbe.

- Bolje zakasniti nego nikada ne stići.

- Nije sramota reći „neću da vozim“. Sramota je ugroziti svoj i tuđi život.

- Ne dozvoli da poslednje što tvoji roditelji čuju od tebe bude: „Stižem brzo.“

On naglašava da motociklisti danas često ne shvataju značaj zaštitne opreme.

- Motociklisti je svaki pad vezan sa asfaltom. Nije bitno nositi samo kacigu, već potpunu opremu - jaknu, pantalone, čizme... Ali leti, po vrućini, ko nosi punu opremu. Ja kada sam imao udes, ja sam, na sreću, suvozaču dao kacigu, a ja nisam imao. Bio sam u majici i farmerkama. Suvozač je polomio ruku i zadobio je kompresiju na kičmi, a meni se drvo zabilo u glavu, probušio sam moždane ovojnice. U suštini niko nije verovao da ću ostati u životu, ali Bog je tako hteo da ja danas budem živim i pričam o posledicama neoprezne vožnje na motoru. Na predavanjima pričam o celom svom pogrešnom životu, u kojem je bilo i tuča i opijanja, jer me je sve to dovelo do te nesreće - kaže naš sagovornik i dodaje da mu to nije bio prvi udes, već da ih je prethodno imao nekoliko, ali da je uvek prolazio sa lakim povredama.

Milanovi ožiljci Foto: Milan Mitić

Mitić se priseća kako je bilo biti mladi vozač motocikla i veruje da se danas tako i mnogi drugi ponašaju.

- Mnogo je teže voziti sada kada kreće hladnije vreme. Guma motora ne leže lepo na asfalt. Zato kažu da ne treba voziti motor svih onih meseci koji imalu slovo "r". Motori su prejaki. Kada na njega sedne mlada osoba... taj adrenalin, to ubrzanje... On želi samo da uživa u tim trenucima i ne razmišlja ni o čemu drugom. Mnogi su padali u kratkim vožnjama, kad pomisle da ne moraju da stave kacigu, ali baš tada se dogodi nesreća. Ja ne pričam šta može da se dogodi. Ja pričam šta se meni dogodilo. Život nema reprizu - ističe Milan i dodaje: