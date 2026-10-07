Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, efikasnom i brzom intervencijom, lokalizovali su požar koji je jutros izbio u magacinu firme za skladištenje hemijskih sredstava za deratizaciju glodara i dezinsekciju insekata u naseljenom mestu Boždarevac, na teritoriji gradske opštine Barajevo.

Prilikom intervencije nije bilo povređenih, a iz preventivnih razloga evakuisano je ukupno 17 osoba čiji se domovi nalaze neposredno oko magacina koji je goreo.

Građanima stigao SMS

Takođe, za vreme intervencije aktiviran je SMS alarm za građane koji žive na teritoriji gradske opštine Barajevo na kojoj je došlo do izbijanja požara, da zatvore prozore, izbegavaju boravak na otvorenom prostoru i prate uputstva nadležnih državnih organa.

U ovoj intervenciji učestvovalo je ukupno 29 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila.

O požaru je obaveštena i ekotoksikološka ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje.