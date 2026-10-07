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Fotografija na kojoj je fudbaler Milan Borjan izvedena je danas, na zahtev okrivljenog pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao dokaz u Specijalnom sudu u Beogradu.

Na slici koja je objavljena na jednom portalu, na fotografiji su Borjan i nekoliko muškaraca, a ispod nje je napisano: "Milan Borjan u razgovoru sa foto-reporterima Partizana".

Milan Borjan Foto: Privtan arhiva

- Na fotografiji na kojoj je bivši golman Partizana Milan Borjan vidi se da je na slici i okrivljeni Aleksa Dunjić - rekao je Dunjićev advokat u sudnici, ali se nije upuštao u dalje objašnjavanje, dok se optuženi Dunjić nije javio za reč, ali je očigledno da je slika nastala posle ili tokom utakmice, jer je golman u dresu.

U sudnici je kao dokaz izveden i dopis Sportstog društva "Partizan", o ustupanju prostorija navijačima, u kom se između ostalog navodi da je "rukovodstvo dozvolilo korišćenje prostorija, a da su navijači prostorije uzurpirali i pretvorili ih u ruglo".

- U dopisu piše "tzv navijači" - rekao je tužilac Saša Ivanić, na šta su burno reagovale optužene vođe Belivuk i Miljković.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: Nemanja Nikolić, Mup

- Tužilac nas je prvi put nazvao pravim imenom, navijačima. Vidite da tamo nisu bile organizovane kriminalne grupe, nego navijači. U dopisu piše da se restoran nalazio ispod istočne tribine, a tužilac tvrdi da su neka lica oteta i držana ispod južne tribine - rekao je Belivuk, a odmah za njim Miljković je predložio da se potpisnik dopisa i celo rukovodstvo SD "Partizan" pozove u sud da svedoči:

- Kakvo smo mi to ruglo napravili, mi smo sredili taj prostor i pretvoren je u kafić koji se i dan danas koristi. Imamo slike kako je izgledalo pre i pošto smo sredili.Ovaj čovek koji je potpisan je to uradio da bi se dodvorio tužiocu, predlažem i njega i celo Sportsko društvo "Partizan" za svedoke.

Kriminalna grupa, prema optužnici, formirana je pod paravanom navijačke grupe "Principi" i optužnicom se tereti za sedam ubistava, silovanje jednog mladića u prostirijama na stadionu Partizana, kao i trgovinu drogom i oružjem.

MIljković i Belivuk na tribini Foto: Starsport

U sudnici su, takođe, danas izvedeni pisani dokazi koje su predložili članovi porodica oštećenih, odnosno ubijenih u kući u Ritopeku, a među kojima su bili izvod iz matične knjige venčanih Gorana Veličkovića i njegove supruge Jelene, ugovori o kupovini nekretnine, kao i uplati letovanja, zatim sertifikat za sat "Kartije" na ime pokojnog Milana Ljepoje, ugovor o kupovini vozila za ubijenog Zdravka Radojevića, kao i izveštaji lekara za članve porodica.

Vidimo da je klaustrofobičan...

Kao dokaz, na zahtev odbrane izveden je i zdravstveni karton svedoka saradnika Nikole Spasojevića, koji je posle hapšenja kriminalne grupe 4. februara 2021. odlučio da sklopi sporazum i progovori o zločinima kriminalne grupe. Odbrana je, inače, više puta insistirala na tome da je on lošeg zdravstvenog stanja i da je pokušao, tokom boravka u pritvoru, da se ubije.

- Medicinski izveštaj okrivljenog saradnika Spasojevića, u vreme dok je bio u pritvroskoj jedinici, više puta smo naglašavali, iskorišćeno je da prizna nešto što nije uradio. Vidimo da je klaustofobičan, da ima panični poremećaj, šifru F, da mu ne pomažu lekovi za uspavljivanje i to je stanje psiho-fizičko koje ga je navelo da sarađuje sa tužiocem i prizna ono što nije uradio - rekao je posle izvođenja pritvorskog lekarskog kartona advokat Dejan Lazarević .

- Spasojević je u to vreme bio u sobi iznad mene i oni su ga, navodno, vodili kod lekara, a u stvari je išao kod tužioca - izjavio je Miljković posle izvođenja ovog pisanog dokaza.