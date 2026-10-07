Slušaj vest

29-godišnja Marija Kepić iz Aranđelovca, koja se vodila kao nestala još od oktobra 2020. godine, pronađena je mrtva. Njene kosti, navodno umotane u ćebe, zatečene su nedaleko od pećine Risovača u Aranđelovcu, gotovo šest godina nakon što je nestala bez traga.

Šta patolog može da utvrdi iz posmrtnih ostataka, kako se određuje uzrok smrti i da li kosti mogu da otkriju šta se dogodilo Mariji, za emisiju "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziju otkrio je dr Radoslav Radosavljević, patolog .

- U slučaju pronalaska tela neke mrtve osobe, neophodno je sprovesti čitav niz mera, postupaka i aktivnosti koje za cilj imaju utvrđivanje prirode smrti - da li je smrt prirodna ili nasilna. Ukoliko se radi o nasilnoj smrti, utvrđuje se da li je reč o ubistvu, samoubistvu ili zadesu. Pored ovih aktivnosti, sprovodi se i niz mera i postupaka koji pripadaju procesu identifikacije, čiji je cilj utvrđivanje identiteta pronađenog tela. Ovaj proces je kompleksan i sastoji se od komplementarnog znanja kriminaliste, forenzičkog patologa, antropologa, odontologa i genetičara. Njihov cilj je utvrđivanje identiteta nestale, odnosno pronađene osobe. Pronađeni ostaci kostiju upućuju se antropologu, koji utvrđuje, odnosno određuje o kojoj osobi se radi. Identifikacija se vrši na osnovu oblika i izgleda kostiju, kao i promena koje se mogu pronaći na njima - rekao je Radosavljević.

Radoslav Radosavljević Foto: Kurir Televizija

Šta mogu da otkriju skeletni ostaci?

Objasnio je koje se informacije mogu dobiti detaljnom analizom pronađenih ostataka.

- Utvrđuje se eventualni mehanizam nastanka smrti, da li je bilo nekih povreda, preloma i tako dalje, kao i da li postoje ostaci koji bi ukazivali na neku bolest koju je ta osoba imala. A najznačajnije je to što se u toj metodi identifikacije mogu pronaći uzorci deoksiribonukleinske kiseline, odnosno DNK, koji nam mogu poslužiti i omogućiti da se tačno utvrdi o kojoj osobi je reč. Ovo je veoma značajno zbog toga što kod ovih ostataka koji su nađeni u blizini pećine Risovače nije bilo mekotkivnih promena, već samo skeletnih ostataka. Ti skeletni ostaci mogu i moraju da se iskoriste u svrhu utvrđivanja same prirode smrti - kaže on.

Patolog je za kraj naveo da će se analizirati svi tragovi koji bi mogli da daju dodatne informacije o okolnostima ovog slučaja.

- S obzirom na to da je skelet pronađen umotan u ćebe u blizini pećine Risovače, pažljivo će se analizirati svi tragovi koji se mogu pronaći u okolini i na samom ćebetu. Naime, tu se mogu pronaći otisci prstiju osoba koja je umotala taj skelet u ćebe, koja je donela skelet i koja ga je tu i ostavila. Takođe, mogu se pronaći otisci stopala, odnosno cipela ili obuće, kao i eventualno drugi tragovi koji mogu sadržati biološki materijal i koji nam mogu ukazati na osobu koja je donela skelet u pećinu, odnosno u blizinu pećine Risovače - za Kurir televiziju, zaključio je Radosavljević.

02:50 ŠTA ĆE OTKRITI SKELET PRONAĐEN KOD RISOVAČE? Patolog za Kurir televiziju otkrio koji tragovi mogu biti ključni u istrazi slučaja Marije Kepić (29) Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs