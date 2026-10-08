istraga u toku
MLADIĆ LEKARIMA REKAO DA GA JE BRAT IZBO NOŽEM: Drama na VMA, policija ispituje slučaj!
- Mladić V. S. (22) primljen je noćas na VMA sa više posekotina i povredama od oštrog predmeta.
- Tvrdio je da ga je nožem izbo rođeni brat posle kraće verbalne rasprave.
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Mladić V. S. (22) primljen je tokom protekle noći na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) sa povredama nanesenim oštrim predmetom.
Kako se saznaje, mladić je u bolnicu stigao iz Kaluđerice sa više posekotina. Prema njegovim tvrdnjama, koje je izneo nadležnim organima, povrede mu je nožem naneo rođeni brat nakon kraće verbalne rasprave.
Lekari na VMA su mladiću konstatovali lake telesne povrede i pružili mu neophodnu medicinsku pomoć.
Policija je obaveštena o celom slučaju i trenutno intenzivno radi na proveravanju tvrdnji povređenog mladića, kao i na utvrđivanju svih okolnosti i motiva koji su doveli do ovog porodičnog incidenta.
(Telegraf)
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