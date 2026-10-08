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Mladić V. S. (22) primljen je tokom protekle noći na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) sa povredama nanesenim oštrim predmetom.

Kako se saznaje, mladić je u bolnicu stigao iz Kaluđerice sa više posekotina. Prema njegovim tvrdnjama, koje je izneo nadležnim organima, povrede mu je nožem naneo rođeni brat nakon kraće verbalne rasprave.

Lekari na VMA su mladiću konstatovali lake telesne povrede i pružili mu neophodnu medicinsku pomoć.

Policija je obaveštena o celom slučaju i trenutno intenzivno radi na proveravanju tvrdnji povređenog mladića, kao i na utvrđivanju svih okolnosti i motiva koji su doveli do ovog porodičnog incidenta.