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Vatra je sinoć neposredno nakon 22 časa zahvatila jedan hotel na Kopaoniku, nakon čega je usledila hitna i brza reakcija vatrogasaca. Prema najnovijim informacijama, požar još nije ugašen, ali je pod kontrolom.

Kako se saznajemo, na objektu se zapalio deo krova, a intervenciju su izvršili pripadnici VSЈ Kopaonik i Kraljevo sa 24 vatrogasaca-spasilaca i 6 vozila.

Ustanovljeno јe da je gorela krovna konstrukciјa na površini oko 150 metara kvadratnih. Hotel јe inače bio u fazi renoviranja.

Usled obimnosti požara intervenisali su i pripadnici VSЈ Kraljevo i Novi Pazar, tačnije 28 vatrogasaca-spasilaca sa 8 vozila.

Požar još nije ugašen, ali je pod kontrolom.

Za sada nije poznato šta je izazvalo vatrenu stihiju.

(Telegraf)

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