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Slavenko Kepić, otac Marije Kepić (29) iz Aranđelovca, otkrio je kako je njegova porodica, posle gotovo šest godina potrage, došla do posmrtnih ostataka njegove ćerke koja je nestala 29. oktobra 2020. godine. Sve je, kako kaže, počelo kada su na njegovu kućnu adresu počela da stižu anonimna pisma sa detaljima o tome gde bi Marija mogla da bude i savetom da dronom pretraže područje Risovače.

Marija Kepić Foto: Facebook

- Mi smo do tela moje ćerke došli tako što mi je u više navrata na kućnu adresu stiglo nekoliko pisama sa detaljima o tome gde bi ona mogla da bude - ispričao je Slavenko.

Skelet pronađen nedaleko od pećine, DNK analizom je identifikovan kao Marijin, dok dodatna veštačenja treba da utvrde uzrok smrti i odgovore na pitanje da li je ona bila nasilna.

Slavenko kaže da su upravo misteriozna pisma potpuno promenila tok potrage za njegovom ćerkom.

- Osoba koja je pisala ta pisma navodila je da je čula priču o nestanku moje ćerke i da bi najbolje bilo da dronom pretražimo rejon Risovače. Tako smo i uradili. Moja druga ćerka je krenula sa nama, zajedno sa još nekoliko ljudi. Kada smo podigli dron, uspeli smo da vidimo da se nešto nalazi ispod zemlje. Ubrzo, nakon što je to mesto otkopano, videli smo skelet, a ja sam prepoznao njene patike. Bilo je i malo kose - ispričao je Marijin otac.

Porodica je potom čekala rezultate analiza, koji su potvrdili najtežu istinu.

- Telo je bilo na sudskoj medicini. Vratili su nam njene kosti, koje smo pre mesec dana sahranili na lokalnom groblju kod nas u Aranđelovcu. Ni forenzičari još ne mogu da potvrde da li je zaista ubijena i šta se dogodilo. Čekaju se dodatna veštačenja koja će nam konačno dati odgovor na pitanje šta se dogodilo tog dana kada je moja ćerka nestala - rekao je Slavenko.

Risovačka pećina - unutrašnjost Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Za porodicu, međutim, ostaje još jedna velika misterija: ko je slao pisma i odakle je znao gde treba tražiti Mariju.

- Vidi se da ih je neko pametan pisao. Rukopis je baš lep, ali ono što je najzanimljivije jeste to što su stizala sa različitih lokacija. Ta osoba se u tim pismima kajala. Zašto? To je možda i najvažnije pitanje. Jedno je poslato sa Novog Beograda, a drugo iz Aranđelovca. Bilo je tu još pisama, ali sada ne mogu da vam kažem odakle su stizala, jer ni sam ne mogu da se setim - kaže Slavenko.

Marija Kepić Foto: Facebook

On tvrdi i da provera pošiljki nije dala odgovor na pitanje ko ih je slao.

- Zanimljivo je da forenzičari nisu mogli da pronađu nikakav trag pošiljaoca tih pisama, kao da ih je pisao u rukavicama kako ne bi ostavio trag. Ja sam prevrnuo pola Jugoslavije da je nađem. Hoću samo istinu, ništa drugo, a nadam se da ću doći do nje - rekao je otac.

Marija Kepić nestala je 29. oktobra 2020. godine, u ranim jutarnjim satima. Prema tadašnjim informacijama i apelima porodice, izašla je iz kuće dok su ostali ukućani još spavali. Na sebi je imala crvenu zimsku jaknu i torbicu. Ubrzo joj je telefon postao nedostupan, a narednih godina nije bilo pouzdanog odgovora na pitanje gde se nalazi.

Slavenko kaže da porodica svih tih godina nije gubila nadu.

- Šest godina smo se budili sa nadom da je živa. Nažalost, više nije - kaže otac.

Sada očekuju da dodatna veštačenja daju odgovor na pitanje koje ih prati od dana kada je Marija nestala: šta joj se dogodilo.

Raskinula sa dečkom dva dana pre nestanka

Jedno od pitanja koje je pratilo slučaj odnosilo se i na Marijinu vezu neposredno pre njenog nestanka.

Na pitanje da li je dva dana ranije raskinula sa dečkom i da li porodica danas ima kontakt sa tim mladićem, Slavenko je odgovorio: