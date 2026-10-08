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Protiv meštanina jednog sela kod Leskovca podneta je krivična prijava za uznemiravanje devojčica, a slučaj se ispituje.

Kako saznajemo, njega je prijavio otac jedne maloletnice iz istog sela, pa je prijavljeni muškarac odmah priveden na saslušanje, gde je izneo svoju odbranu, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Istragu o ovom slučaju pokrenulo je Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu, koje će uz pomoć Policijske uprave Leskovac rasvetliti ceo slučaj i odlučiti o daljim koracima.

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