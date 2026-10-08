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Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv A. L. (20) zbog sumnje da je izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu na Vračaru, a tužilaštvo za njega traži dve godine zatvora i novčanu kaznu od 200.000 dinara.

Prema optužnom predlogu, A. L. je 3. decembra 2025. godine oko jedan sat posle ponoći, zajedno sa maloletnim O. M, u odnosu na kog je postupak razdvojen, došao do ugostiteljskog objekta u Cerskoj ulici.

Sumnja se da su njih dvojica tada razbili staklo na lokalu, nakon čega su unutra ubacili kanister u kojem se nalazio motorni benzin. Benzin su potom zapalili, čime su izazvali požar, usled kojeg je delimično izgoreo enterijer ugostiteljskog objekta.

A. L. se tereti za krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 1. Krivičnog zakonika.

Prvo osnovno javno tužilaštvo predložilo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu da nakon održanog glavnog pretresa A. L. oglasi krivim i osudi ga na dve godine zatvora, kao i na novčanu kaznu od 200.000 dinara.