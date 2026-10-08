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Prava drama odigrala se rano jutros u čačanskom selu Prislonica kada su za sada nepoznata, maskirana lica, upala u samouslužnu perionicu i demolirali je.

Čitav ovaj incident zabeležile su sigurnosne kamere.

1/5 Vidi galeriju Kamere zabeležile uništavanje perionice kod Čačka Foto: RINA

- Na snimku se jasno vide dvojica muškaraca koji upadaju u perionicu, razvalili su vrata sekirom. Potom su čekićem i sekirom počeli krvnički da razbijaju sve što im se našlo pod rukom. Trajalo je to nekoliko minuta, a potom su pobegli preko magistrale u livadu - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim incidentom.

O ovom događaju odmah je obaveštena Policijska uprava u Čačku, koja je izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

Uzeti su snimci sa sigurnosnih kamera kao dokazni materijal, stoga se očekuje da će počinioci ubrzo biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.