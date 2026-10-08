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Meštaninu jednog sela kod Leskovca, koji je bio prijavljen za uznemiravanje devojčica, određen je pritvor do 48 sati, saopšteno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu koje vodi istragu.

- Dežurni javni tužilac usmeno je obavešten o navedenom događaju, te je u okviru preduzimanja radnji iz nadležnosti ovog tužilaštva, naloženo zadržavanje osumnjičenog lica u trajanju od 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela polno uznemiravanje. Osumnjičeni će, u zakonom propisanom roku, biti doveden u prostorije Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu radi saslušanja - poručuju iz Osnovnog javnog tužilaštva za naš portal.

Kako smo ranije pisali, Leskovčanina je prijavio otac jedne maloletnice, koja je iz istog sela kao i osumnjičeni.