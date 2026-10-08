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TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LESKOVCA: Motociklista teško povređen u sudaru sa kombijem!
- Teška nesreća dogodila se danas oko 13.45 u selu Burgići, na starom autoputu između Grdelice i Leskovca, kada su se sudarili kombi za dostavu i motocikl.
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Teška saobraćajna nesreća u selu Burgići dogodila se danas oko 13.45 sati, a u njoj su učestvovali vozač kombija za dostavu i motociklista.
Do sudara je došlo pod, još uvek, nepoznatim okolnostima, na starom auto-putu kod sela Burgići, između Grdelice i Leskovca.
Oba vozača su povređena, dok vozač motora ima višestruke teške povrede.
Oni su zbrinuti u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac.
(Jugmedia)
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