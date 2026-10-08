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Oko 17.45 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u Ulici Neznanog junaka na Dedinju, u blizini zgrade televizije Pink.

Kako se saznaje, u udesu je oboren motociklista star oko 30 godina, koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

kipa Hitne pomoći brzo je reagovala i povređenog muškarca u teškom stanju hitno prevezla u Urgentni centar na reanimaciju i dalju dijagnostiku.

Na mestu nesreće policijske ekipe vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ovog udesa. Saobraćaj u ovom delu ulice odvija se usporeno.