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"Nemoguće je da jedan čovek sam iseče drugog motornom testerom", rekla je Jasmina Lazarević, vanbračna supruga ubijenog Zorana Lukića (70) iz Lazarevca, svedočeći pred Višim sudom u Beogradu u postupku protiv Slobodana M. (28), optuženog za njegovo surovo ubistvo.

Zoran Lukić Foto: printscreen/društvene mreže

Ona je tokom svedočenja na suđenju iznela sumnju da u zločin koji se dogodio u junu 2025. u Lazarevcu, nije bila umešana samo jedna osoba, navodeći da je čula različite priče o tome ko je sve učestvovao u ubistvu njenog partnera, a potom i u kasapljenju njegovog tela, čiji su delovi pronađeni u crnoj kesi u reci Kolubari.

Ukazala na pomagača

Istovremeno je ukazala na izvesnog muškarca, za koga veruje da bi mogao da zna više o događajima koji su prethodili Lukićevom nestanku i ubistvu.

- Ako ne sme okrivljeni da kaže ko su ti ljudi, onda tek ne smem ja - izjavila je Jasmina, odgovarajući na pitanje da li ima saznanja da je Slobodan M. neposredni izvršilac zločina. Dodala je da je to čula, ali i da se priča da je bilo još učesnika.

Govoreći o odnosu pokojnog i okrivljenog, Jasmina je navela da oni nisu bili prijatelji, kao i da je okrivljeni Lukiću dugovao novac.

- Takvi ološi su ga jurili samo za pare, a on im je pozajmljivao, svakako hoću da dodam da moj Zoran nije zaslužio da ga iseku i da nema grob - izjavila je Jasmina. Dodala je da je Slobodan M. Lukiću na ime duga obećao automobil, ali da ne zna o kojoj sumi je reč. Navela je i da joj nije poznato da su njih dvojica imali bilo kakav zajednički posao, kako se pričalo.

Kako je rekla, Lukić joj se veče pre nestanka javio i rekao da mu je sa placa ukraden bager.

- Rekao mi je da zna ko je ukrao, bio je uznemiren - navela je svedokinja, dodajući da ga je sutradan ponovo pozvala kako bi proverila šta se dešava sa mašinom. Tada joj je partner, kako je ispričala, rekao da sedi sa Slobodanom M. i da rešavaju problem. Kasnije je čula da su otišli u jedno selo kod Lazarevca i da je mašina tamo završila.

Slobodan M. Foto: Društvene Mreže

Dodala je da su se Lukić i Slobodan M. viđali, ali ne često, te da je moguće da su u poslednje vreme bili više u kontaktu zbog priče o automobilu kojim je, prema njenim rečima, Slobodan M. trebalo da izmiri dug.

Tokom svedočenja, Jasmina je komentarisala i raniji iskaz Lukićevog sina, koji je pred tužilaštvom rekao da mu je otac za okrivljenog govorio da je dobar momak, sportista i navodno bokser koji mu pomaže.

- To što je njegov sin rekao su gluposti, to samo pokazuje da nije poznavao svog oca - rekla je Jasmina.

Jeziv zločin

Prema navodima optužnice, Slobodan M. se tereti da je 20. juna prošle godine u okolini Lazarevca, nakon što je Zorana Lukića odvezao do napuštenih kopova "Kolubare", na podmukao način njega lišio života, a potom njegovo telo isekao na više delova kako bi prikrio zločin. Kako se sumnja, Slobodan M. je nakon ubistva telo ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova, a zatim se udaljio svojim automobilom.

1/6 Vidi galeriju Pretraga terena gde je pronađena noga NN lica Foto: Boba Nikolić

- Kasnije se vratio do mesta na kojem je ostavio telo, isekao ga na delove, a noge bacio u reku Kolubaru - navodi se u optužnici.

Delovi tela, podsetimo, pronađeni su 23. i 24. juna 2025. godine, nakon što su prolaznici uočili sumnjiv crni džak u reci.

Tužilaštvo navodi i da je okrivljeni nakon događaja otišao do Lukićeve adrese u Lazarevcu, gde se nalazio njegov automobil, a potom i u auto-perionicu, u kojoj je oprao svoj "ford fokus".

Negira krivicu "Ne bih iznosio odbranu" Okrivljeni Slobodan M. je za govornicom Višeg suda izjavio da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret.

- Ja nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret, a u ovoj fazi postupka ne bih iznosio odbranu, niti želim da odgovaram na pitanja - rekao je okrivljeni.

Primetio sam fleke u autu

Aleksa Lazarević, koji u Lazarevcu drži auto-perionicu, pred sudom je kao svedok ispričao da je orkivljeni Slobodan M. dovezao svoj automobil "ford fokus" kod njega na dubinsko pranje. Kada je dovezao automobil na zakazani termin, Lazarević je, kako je rekao u sudu, tokom čišćenja primetio određene fleke u vozilu, ali im tada nije pridavao značaj.

- Kada sam počeo da sređujem vozilo, primetio sam neke fleke, međutim, ništa mi tu nije bilo čudno i sumnjivo. Nisam obraćao pažnju na to - ispričao je svedok i objasnio da se situacija promenila kada ga je pozvao prijatelj, koji je policajac, i došao u perionicu.