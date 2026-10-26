Slušaj vest

Udruženje sudija i tužilaca Srbije pozvalo je sve sudije i tužioce, kao i sudijske i tužilačke pomoćnike i zaposlene u pravosudju da budu profesionalni i dostojanstveni u narednom periodu i da "ne potpadnu pod nalete euforije pojedinaca iz pravosudja koji pozivaju na prekonoćne prevrate i nepromišljene poteze".

- Ustavni poredak Republike Srbije pa tako i pravosudje, počiva na vladavini prava i poštovanju zakona, zaštiti svih prava pojedinaca koja su stečena u zakonitom postupku i koja će kao takva, biti sigurna i zaštićena istim tim postupkom. Neformalna grupa koju čine pojedini nosioci pravosudnih funkcija koja sebe naziva “Odbranimo struku” a koja poziva na razrešenje sudija i tužilaca koji su se držali neutralno, u skladu sa zakonima i Etičkim kodeksima sudija i tužilaca, nisu se javno izjašnjavali o svojim političkim uverenjima, niti su se za razliku od njih u donošenju odluka rukovodili političkim referencama, a čime su se po njihovom shvatanju svrstali u “protivnički tabor” - navodi se u saopštenju UST i dodaje:

- Danas objavljenim pozivom na podnošenje ostavki sudija i tužilaca, predsednika sudova i šefova tužilaštva, kao i članova VSS i VST koji su svi izabrani u zakonitoj proceduri i kojima Ustav i zakoni garantuju stalnost pravosudnih funkcija odnosno zakonom propisano trajanje mandata na rukovodećim funkcijama i u savetima, odnosno pretnjama o razrešenju onih koji to sami ne učine, samo jedan dan nakon parlamentarnih izbora, vratili su nas sve u tmurnu 2009. godinu i najnepošteniju, najnetransparentniju i najosudjivaniju reformu pravosudja ikad sprovedenu u Evropi, u kojoj je preko 800 sudija i preko 200 tužilaca za jedan dan ostalo bez funkcija.

UST apeluje u svom saopštenju na sve sudije i tužioce da budu "mirni i neopterećeni ovim izlivima euforije, da nastave da svoje funkcije obavljaju ažurno, stručno, dostojno i dostojanstveno, u svemu u skladu sa Ustavom, zakonom, etikom i savešću".