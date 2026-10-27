U Zaječaru je sinoć dođlo do saobraćajne nezgode kada je voz na pruzi Zaječar - Niš udario u automobil

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U Zaječaru je sinoć došlo do saobraćajne nezgode kada je voz na pruzi Zaječar - Niš udario u automobil. Srećom, nema nastradalih, ali je jedna devojka teže povređena.

1/5 Vidi galeriju Voz udario automobil sa 3 devojke kod Zaječara Foto: screenshot IG/radio.magnum

-Oko 21.15 sati na pružnom prelazu u Zaječaru, na mestu zvanom ''Dobro došli'' koje je prometno jer se preko te pruge prelazi prilikom odlaska na popularno brdo Kraljevica, došlo je do teške saobraćajne nesreće koja je srećom prošla bez tragičnih posledica.