Hronika
VOZ UDARIO AUTOMOBIL U KOME SU BILE TRI DEVOJKE: Odbacio "polo" više metara od pruge, imale ludu sreću u nesreći u mestu zvanom Dobro došli (FOTO/VIDEO)
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U Zaječaru je sinoć došlo do saobraćajne nezgode kada je voz na pruzi Zaječar - Niš udario u automobil. Srećom, nema nastradalih, ali je jedna devojka teže povređena.
Voz udario automobil sa 3 devojke kod Zaječara Foto: screenshot IG/radio.magnum
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-Oko 21.15 sati na pružnom prelazu u Zaječaru, na mestu zvanom ''Dobro došli'' koje je prometno jer se preko te pruge prelazi prilikom odlaska na popularno brdo Kraljevica, došlo je do teške saobraćajne nesreće koja je srećom prošla bez tragičnih posledica.
- Voz je udario u automobil ''folksvagen polo'' i odbacio ga više metara od pruge. U automobilu su bile tri devojke a povrede je zadobila devojka suvozač koja je zbrinuta u Zdravstveni centar Zaječar - saznajemo od nadležnih. Uviđaj je završen i čeka se oglašavanje nadležnih.
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