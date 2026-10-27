Vlasnik stana zadobio opekotine po licu i rukama nakon eksplozije grejača bojlera.
Vatrogasne ekipe su brzo stigle na lice mesta
EKSPLOZIJA U BLOKOVIMA U NOVOM BEOGRADU: Ima povređenih, eksplodirao bojler u stanu u Jurija Gagarina
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U stanu u Novom Beogradu noćas јe došlo do eksploziјe boјlera, pri čemu јe јedna osoba povređena.
Prema prvim informaciјama, doјava o eksploziji u Ulici Јuriјa Gagarina primljena јe u 02:08 časova.
Vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mesta svega nekoliko minuta kasniјe, u 02:15 časova, gde јe utvrđeno da јe u stanu na prvom spratu došlo do eksploziјe greјača boјlera. Tom prilikom vlasnik stana zadobio јe opekotine po rukama i licu.
Na teren su hitno upućeni pripadnici VSЈ Novi Beograd i Zemun - ukupno osam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.
Požar јe bio lokalizovan pre dolaska spasilačkih јedinica. Intervenciјa јe u toku.
Kurir.rs/elegraf
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