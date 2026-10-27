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Velika tragedija potresla je našu zajednicu u Americi! Nakon stravične saobraćajne nesreće u Šarlotu, u Severnoj Karolini, dvojica mladića, Davor Borišić i Nemanja Ljepojević izgubila su život, dok je njihov bliski prijatelj, Srđan Lazić teško povređen i nalazi se na odeljenju intenzivne nege.

saobraćajna nesreća, SAD, Severna Karolina Foto: Sv Simeon Mirotocivi Serbian Orthodox Church, Charlotte,NC

Sada je pokrenuta humanitarna akcija kako bi se pomoglo porodicama koje su se preko noći suočile sa nezamislivim bolom i velikim finansijskim teretom.

Nesreća se, inače, dogodila u nedelju, kada je, prema navodima policije, auto u kom su bili sleteo sa puta i udario u drvo. Dve osobe preminule su na licu mesta, dok je teško povređeni muškarac helikopterom prebačen u bolnicu na području Šarlota. Uzrok nesreće još nije poznat.

Iza dvojice stradalih mladića ostale su supruge i po dvoje dece, dok i teško povređeni Srđan ima dvoje dece. Njihove porodice sada prolaze kroz najteže trenutke, suočavajući se ne samo sa gubitkom i strahom za oporavak voljene osobe već i sa brojnim neodložnim troškovima.

Pokrenuta akcija

Kako bi pomogla porodicama u ovim teškim trenucima, parohija Svetog Simeona Mirotočivog u Šarlotu pokrenula je humanitarnu akciju putem platforme GoFundMe.

Prikupljeni novac namenjen je pokrivanju troškova prevoza i sahrane stradalih mladića, medicinske nege za teško povređenog muškarca, kao i pružanju finansijske podrške svim trima porodicama u periodu koji je pred njima.

Iz parohije su poručili da će sav prikupljeni novac biti ravnomerno podeljen između porodica stradalih i povređenog muškarca, kako bi pomoć stigla do svih kojima je u ovom trenutku najpotrebnija.

Tragedija je potresla njihove najbliže, ali i čitavu parohijsku zajednicu, koja se ujedinila u želji da porodicama pruži podršku i olakša im makar deo tereta koji nose.

Podrška znači

U trenucima kada se porodice suočavaju sa nenadoknadivim gubitkom i neizvesnošću, solidarnost i ljudskost imaju poseban značaj, navode u objavi. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može da pomogne u pokrivanju neophodnih troškova i pruži podršku onima kojima je ona sada najpotrebnija.