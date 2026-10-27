"NAŠ SVET SE U JEDNOM TRENUTKU ZAUVEK PROMENIO" Potresne reči supruge jednog od poginulih muškaraca u Americi
- Dvojica mladića poreklom iz Banjaluke poginula su u saobraćajnoj nesreći u Šarlotu, dok je Srđan Lazić teško povređen i nalazi se na intenzivnoj nezi.
- Parohija Svetog Simeona Mirotočivog u Šarlotu pokrenula je humanitarnu akciju za pomoć porodicama stradalih i povređenog.
Društvene mreže preplavljene su potresnim objavama, gde se takođe masovno širi i apel u kom se navodi da je potrebna pomoć našim ljudima u Americi, nakon što su Davor Barišić i Nemanja Ljepojević poginuli u stravičnom udesu u Severnoj Karolini, dok je Srđan Lazić zadobio teške povrede i za njegov život se lekari bore.
Tragedija koja je potresla naše ljude u američkoj saveznoj državi Severnoj Karolini ostavila je iza sebe veliku tugu koju je teško opisati. Nakon pogibije dvojice muškaraca u saobraćajnoj nesreći u Šarlotu, društvene mreže preplavile su poruke oproštaja, sećanja i podrške njihovim porodicama.
Od svojih najmilijih oprostile su se i njihove supruge, koje su se suočile sa nezamislivim gubitkom. U emotivnoj poruci upućenoj rodbini i prijateljima, jedna od njih opisala je trenutak u kojem se njihov svet zauvek promenio, kada je istakla da će najveću snagu morati da pronađu zbog dece koju su ostavili njihovi očevi.
- Naš svet se u jednom trenutku zauvek promenio. U tragičnoj saobraćajnoj nesreći, Nemanja i Davor su nas prerano napustili, ostavljajući za sobom neizmernu tugu i prazninu koju ništa ne može ispuniti - navela je ona u potresnoj objavi.
Kako je istakla, neizvesno je kako će izgledati život nakon tragedije, ali znaju da moraju da budu jake zbog svojih mališana i da sačuvaju uspomenu na njihove očeve.
- Znamo samo da moramo biti jake zbog naše dece, čuvati uspomenu na Nemanju i Davora i truditi se da deca uvek znaju koliko su bili voljeni i koliko će zauvek ostati deo naših života - napisala je supruga jednog od poginulih. U svojoj objavi porodica je obavestila rodbinu i prijatelje da će sahrana dvojice nastradalih biti održana zajedno u Banjaluci, dok će datum i ostali detalji biti saopšteni naknadno.
Organizacija prevoza tela dodatno opterećuje porodice koje se već suočavaju sa bolom, zbog čega su zamolile za razumevanje.
- Trenutno imamo mnogo toga da obavimo i organizujemo, posebno oko prevoza tela u Bosnu. Hvala vam što imate strpljenja s nama u ovim nezamislivo teškim trenucima - poručile su supruge. Zahvalile su svima koji im pružaju podršku, šalju poruke utehe i mole se za njihove porodice, ističući da im upravo te reči daju snagu da izdrže dan po dan.
Ujedno su podsetile da je njihova crkva pokrenula humanitarnu akciju za pomoć porodicama, pozivajući sve koji su u mogućnosti da doniraju sredstva kako bi se olakšali troškovi i pomoglo im da se izbore sa posledicama tragedije.
Njihova poruka na kraju posebno je dirnula mnoge, ispod čega su se ređali komentari saučešća i podrške neutešnim porodicama.
- Čuvajte svoje najmilije, grlite ih i ne odlažite da im kažete koliko ih volite. Život se promeni u jednom trenutku, a iza nas ostanu samo ljubav i uspomene. Počivajte u miru, naši voljeni. Zauvek ćete biti u našim srcima.
Od dvojice poginulih oprostili su se i njihovi prijatelji, koji na društvenim mrežama dele uspomene na zajedničke trenutke, druženja i smeh. Jedna od objava posebno je dirnula ljude koji su ih poznavali, jer pokazuje koliko su bili važan deo života svojih prijatelja.
- "Bukiji", kako smo ih zvali, bili su duša svakog druženja. Ribolov, remi, fudbal, pa tenis, pa piklbol... Sve što smo radili, radili smo zajedno - napisao je prijatelj. Posebno će im, kako je naveo, nedostajati zajednički turniri na koje su odlazili uz šalu da učestvuju "samo da se pojavimo, za crkvu je", iako su unapred znali da će izgubiti. Ipak, najviše bole uspomene na njihove glasove, pesme i smeh koji je svako druženje činio posebnim.
- Nikad više nećemo čuti Bajin glas, onaj Islamovićev, kada zapeva "Đurđevdan" ili "Odakle si, lepa neznanko". Nikad više nećemo čuti Nemanjin smeh, onaj smeh koji i najgluplji vic pretvori u nešto "top", kako je on voleo da kaže - navodi on u objavi.
Više od 10 godina u SAD
Stradali muškarci, koji su poreklom iz banjalučkog kraja, više od deset godina živeli su u Sjedinjenim Američkim Državama. Obojica su iza sebe ostavili po dvoje dece. Njihov odlazak nije pogodio samo najbliže članove porodice već i prijatelje, poznanike i parohijsku zajednicu kojoj su pripadali.
- Obojica su bili divni očevi i muževi, ljudi koji su živeli za svoje porodice. Naša zajednica je izgubila mnogo, ali ono što su nam ostavili, prijateljstvo, smeh, zajedništvo, ljubav prema crkvi, našim ljudima i tradiciji, ostaje zauvek - poručio je njihov prijatelj.
Na kraju oproštaja uputio im je reči koje su mnogima naterale suze na oči.
- Počivajte u miru, braćo. Neka vas anđeli čuvaju, a mi ćemo vas čuvati u pričama, pesmama, turnirima, druženjima i svakom našem okupljanju. Bukiji, nedostajaćete nam, ali nikada nećete biti zaboravljeni.
Podsetimo, dvojica mladića izgubila su život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Šarlotu, u Severnoj Karolini, dok je Srđan Lazić teško povređen i prebačen u bolnicu, gde se nalazi na odeljenju intenzivne nege. Prema navodima policije, auto u kom su bili trojica prijatelja sleteo je sa puta i udario u drveće. Dve osobe stradale su na licu mesta, dok je treća zadobila teške povrede. Uzrok nesreće još nije poznat.
U međuvremenu, parohija Svetog Simeona Mirotočivog u Šarlotu pokrenula je humanitarnu akciju za pomoć porodicama stradalih i teško povređenog muškarca. Prikupljena sredstva namenjena su troškovima prevoza i sahrane, medicinskoj nezi i podršci svim trima porodicama koje su se našle u ovoj teškoj situaciji.