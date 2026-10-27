Od dvojice poginulih oprostili su se i njihovi prijatelji, koji na društvenim mrežama dele uspomene na zajedničke trenutke, druženja i smeh. Jedna od objava posebno je dirnula ljude koji su ih poznavali, jer pokazuje koliko su bili važan deo života svojih prijatelja.

- "Bukiji", kako smo ih zvali, bili su duša svakog druženja. Ribolov, remi, fudbal, pa tenis, pa piklbol... Sve što smo radili, radili smo zajedno - napisao je prijatelj. Posebno će im, kako je naveo, nedostajati zajednički turniri na koje su odlazili uz šalu da učestvuju "samo da se pojavimo, za crkvu je", iako su unapred znali da će izgubiti. Ipak, najviše bole uspomene na njihove glasove, pesme i smeh koji je svako druženje činio posebnim.

- Nikad više nećemo čuti Bajin glas, onaj Islamovićev, kada zapeva "Đurđevdan" ili "Odakle si, lepa neznanko". Nikad više nećemo čuti Nemanjin smeh, onaj smeh koji i najgluplji vic pretvori u nešto "top", kako je on voleo da kaže - navodi on u objavi.