SRPSKI PINK PANTERI OJADILI ZLATARU U PORTOFINU, ODNELI NAKIT OD MILION I PO EVRA: Upali pred kraj radnog vremena, pobegli motorom, odali ih otisci i DNK
- Italijanska policija uhapsila je državljanina Srbije zbog pljačke luksuzne zlatare u Portofinu, vredne oko 1,5 miliona evra.
- Napad je izveden pred kraj radnog vremena, a dvojica naoružanih pljačkaša pobegla su motorom nakon što su uzeli nakit i satove.
- Istražitelje su do osumnjičenih doveli DNK, otisci prstiju i snimci kamera, a saučesnik je ranije već uhapšen.
Italijanska policija je na granici sa Slovenijom uhapsila državljanina Srbije (32) za kojim se tragalo 14 meseci zbog sumnje da je sa saučesnikom opljačkao luksuznu prodavnicu nakita "Cusi" u mestu Portofino.
Pljačka je, kako navode italijanski mediji, izvedena u stilu čuvene bande kradljivaca skupocenog nakita Pink Paner, a vrednost ukradenog nakita procenjena je na 1,5 miliona evra.
Kako su preneli lokalni mediji, beguncu su lisice na ruke stavljene 24. oktobra, dok je njegov saučesnik uhapšen nekoliko meseci ranije, u decembru 2025. godine.
- Osumnjičeni Srbin je lociran i priveden tokom kontrole na granici Italije i Slovenije, kod mesta Muđa u blizini Trsta. Nalog za hapšenje izdao je sudija za prethodni postupak u Đenovi na osnovu čvrstih forenzičkih dokaza, DNK profila i otisaka prstiju, koje su istražitelji prikupili na samom mestu zločina. Osumnjičeni je sproveden u pritvor - prenosi RaiNjuz.
Pljačka juvelirnice u Portofinu, čuvenom italijanskom letovalištu, izazvala je veliku pažnju tamošnje javnosti. Dogodila se 25. avgusta 2025. godine pred sam kraj radnog vremena.
- U pitanju je bila oružana pljačka. Dvojica noružanih napadača su pred zatvaranje radnje uleteli unutra i munjevito pokupili najvrednije komade nakita i satova. Potom su sa plenom izleteli na ulicu i otrčali do motocikla koji ih je čekao u blizini crkve Divo Martino, te njime nastavili beg. Rekonstrukcijom je utvrđeno da su se odvezli do susednog mesta Santa Margarita Ligure, gde su ostavili motor i nastavili beg - prenosili su mediji iz Italije detalje pljačke, navodeći da je vrednost ukradenih dragocenosti procenjena na milio i po evra. Inače, opljačkanja zlatara "Cusin" je ovlčašćena radnja za prodaju čuvenih "roleks" satova, tako da je među ukradenom robom bilo i više komada ovih ručnih časovnika.
Istražitelji su odmah posumnjali da se iza ove akcije kriju Pink Panteri.
- Na taj zaključak naveo ih je način na koji je krivično delo izvedeno, kao i zbog činjenice da su obojica osumnjičenih državljani Srbije - naveli su izvori italijanskih medija.
Saučesnik već u pritvoru
Prema njihovim rečima, pljačkaši su na licu mesta ostavili brojne tragove - DNK i otiske pristiju, a snimile su ih i sigirnosne kamere.
- Zahvaljujući tome obojica su brzo identifikovana. Najpre je 16. decembra 2025, četiri meseca nakon izvršenog krivičnog dela, uhapšen državljanin Srbije (35) i to na Glavnoj železničkoj stanici u Milanu. On je identifikovan tokom rutinske kontrole milanske policije i prebačen je u zatvor San Vitore - podsećaju italijanski mediji.
Nedavnim hapšenjem i drugog osumnjičenog, kako dodaju, ovaj slučaj će konačno dobiti sudski epilog.
- Iako su počinioci iza rešetaka, veći deo ekskluzivnih satova i nakita, prebačen je na crno tržište odmah nakon pljačke. Italijanske vlasti i dalje preko kanala Interpola tragaju za ukradenim plenom - navode mediji iz te države.
Kriminalnu grupu Pink Panteri uglavnom čine ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, mahom državljani Srbije i Crne Gore. Poznati su po tome što pljačkaju lukuszne prodavnice nakita širom sveta, a ime im je dao britanski Skotland Jard nakon spektakularne pljačke u Londonu 2003. godine. Naime, tada su ukradeni dijamant od pola miliona funti sakrili u kutiju od kreme, kao u poznatom filmu.
- Procenjuje se da mreža broji nekoliko stotina članova. Interpol navodi da su "Panteri" odgovorni za brojne pljački širom sveta, od Pariza, Londona i Ženeve, do Tokija i Dubaija. Poznati su po tehnici "zgrabi i beži", a cilj im je da se dokopaju plena bez ljudskih žrtava - navodi izvor.