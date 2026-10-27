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Italijanska policija je na granici sa Slovenijom uhapsila državljanina Srbije (32) za kojim se tragalo 14 meseci zbog sumnje da je sa saučesnikom opljačkao luksuznu prodavnicu nakita "Cusi" u mestu Portofino.

Pljačka je, kako navode italijanski mediji, izvedena u stilu čuvene bande kradljivaca skupocenog nakita Pink Paner, a vrednost ukradenog nakita procenjena je na 1,5 miliona evra.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kako su preneli lokalni mediji, beguncu su lisice na ruke stavljene 24. oktobra, dok je njegov saučesnik uhapšen nekoliko meseci ranije, u decembru 2025. godine.

- Osumnjičeni Srbin je lociran i priveden tokom kontrole na granici Italije i Slovenije, kod mesta Muđa u blizini Trsta. Nalog za hapšenje izdao je sudija za prethodni postupak u Đenovi na osnovu čvrstih forenzičkih dokaza, DNK profila i otisaka prstiju, koje su istražitelji prikupili na samom mestu zločina. Osumnjičeni je sproveden u pritvor - prenosi RaiNjuz.

Pljačka juvelirnice u Portofinu, čuvenom italijanskom letovalištu, izazvala je veliku pažnju tamošnje javnosti. Dogodila se 25. avgusta 2025. godine pred sam kraj radnog vremena.

Ilustracija Foto: Shutterstock

- U pitanju je bila oružana pljačka. Dvojica noružanih napadača su pred zatvaranje radnje uleteli unutra i munjevito pokupili najvrednije komade nakita i satova. Potom su sa plenom izleteli na ulicu i otrčali do motocikla koji ih je čekao u blizini crkve Divo Martino, te njime nastavili beg. Rekonstrukcijom je utvrđeno da su se odvezli do susednog mesta Santa Margarita Ligure, gde su ostavili motor i nastavili beg - prenosili su mediji iz Italije detalje pljačke, navodeći da je vrednost ukradenih dragocenosti procenjena na milio i po evra. Inače, opljačkanja zlatara "Cusin" je ovlčašćena radnja za prodaju čuvenih "roleks" satova, tako da je među ukradenom robom bilo i više komada ovih ručnih časovnika.

Ilustracija Foto: Carina Srbije

Istražitelji su odmah posumnjali da se iza ove akcije kriju Pink Panteri.

- Na taj zaključak naveo ih je način na koji je krivično delo izvedeno, kao i zbog činjenice da su obojica osumnjičenih državljani Srbije - naveli su izvori italijanskih medija.

Saučesnik već u pritvoru

Prema njihovim rečima, pljačkaši su na licu mesta ostavili brojne tragove - DNK i otiske pristiju, a snimile su ih i sigirnosne kamere.

- Zahvaljujući tome obojica su brzo identifikovana. Najpre je 16. decembra 2025, četiri meseca nakon izvršenog krivičnog dela, uhapšen državljanin Srbije (35) i to na Glavnoj železničkoj stanici u Milanu. On je identifikovan tokom rutinske kontrole milanske policije i prebačen je u zatvor San Vitore - podsećaju italijanski mediji.

Nedavnim hapšenjem i drugog osumnjičenog, kako dodaju, ovaj slučaj će konačno dobiti sudski epilog.

- Iako su počinioci iza rešetaka, veći deo ekskluzivnih satova i nakita, prebačen je na crno tržište odmah nakon pljačke. Italijanske vlasti i dalje preko kanala Interpola tragaju za ukradenim plenom - navode mediji iz te države.