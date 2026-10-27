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Prava filmska potera odigrala se sinoć na magistralnom putu kroz Prijepolje, kada su pripadnici policije, nakon potere, uhapsili dvojicu muškaraca iz Beograda. Prema nezvaničnim saznanjima tokom bekstva iz vozila oni su odbacili kesu sa materijom za koju se sumnja da je kokain.

- Sve je počelo nedaleko od Brodareva, kada se vozač automobila oglušio o naređenje saobraćajne policije da se zaustavi i nastavio kretanje prema Prijepolju. Usledila je policijska potera, a vozilo je zaustavljeno na magistralnom putu nedaleko od Vladičanskog dvora i semafora u Šarampovu. Dvojica muškaraca tada su, prema nezvaničnim informacijama, istrčala iz automobila i pokušala da pobegnu.

Tokom bekstva, nedaleko od katoličke crkve, odbacili su kesu sa materijom za koju se sumnja da je kokain, a koju su policijski službenici potom pronašli, kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.

Policija je ubrzo sustigla i uhapsila obojicu muškaraca, nakon čega su sa lisicama na rukama sprovedeni u Policijsku upravu u Prijepolju.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega bi trebalo da budu privedeni nadležnom tužiocu.

Za sada nema zvaničnih informacija o količini pronađene materije, kao ni o identitetu uhapšenih. Očekuje se da se o ovom slučaju oglase nadležni organi.