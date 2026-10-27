Hronika
GORI KUĆA U ČAČKU Požar buknuo u Ključkoj ulici: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom (FOTO)
- U Ključkoj ulici u Čačku jutros je izbio požar u porodičnoj kući, a vatrogasno-spasilačke ekipe su odmah izašle na teren.
- Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je povređena, dok uzrok požara i stanje povređenog još nisu poznati.
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Tokom jutarnjih sati u Ključkoj ulici u Čačku došlo je do izbijanja požara, kada je vatrena stihija zahvatila porodičnu kuću. Na lice mesta odmah su došle vatrogasno-spasilačke ekipe.
- Prema nezvaničnim informacijama jedna osoba povređena je u požaru koji je danas izbio u porodičnoj kući. Na lice mesta izašli su vatrogasci, koji se bore sa vatrenom stihijom. Plamen je veliki, a gust dim vidi se iz daljine, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Foto: RINA
Foto: RINA
Uzrok požara za sada nije poznat, takođe nije poznato u kakvom je stanju povređeni.
(Kurir.rs/RINA)
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