Tokom jutarnjih sati u Ključkoj ulici u Čačku došlo je do izbijanja požara, kada je vatrena stihija zahvatila porodičnu kuću. Na lice mesta odmah su došle vatrogasno-spasilačke ekipe.

- Prema nezvaničnim informacijama jedna osoba povređena je u požaru koji je danas izbio u porodičnoj kući. Na lice mesta izašli su vatrogasci, koji se bore sa vatrenom stihijom. Plamen je veliki, a gust dim vidi se iz daljine, kaže za RINU jedan od očevidaca.