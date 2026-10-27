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Tokom jutarnjih sati u Ključkoj ulici u Čačku došlo je do izbijanja požara, kada je vatrena stihija zahvatila porodičnu kuću. Na lice mesta odmah su došle vatrogasno-spasilačke ekipe.

- Prema nezvaničnim informacijama jedna osoba povređena je u požaru koji je danas izbio u porodičnoj kući. Na lice mesta izašli su vatrogasci, koji se bore sa vatrenom stihijom. Plamen je veliki, a gust dim vidi se iz daljine, kaže za RINU jedan od očevidaca.

KLJUCKA-POZAR2-FOTO-RINA.jpg
Foto: RINA

KLJUCKA-POZAR2-FOTO-RINA.jpg
Foto: RINA

Uzrok požara za sada nije poznat, takođe nije poznato u kakvom je stanju povređeni.

(Kurir.rs/RINA)