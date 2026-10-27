Beograd
VOZ UDARIO MUŠKARCA U RAKOVICI: Pešak se nalazio između šina kada je naišla kompozicija, sa teškim povredama primljen u Urgentni centar
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Teška nesreća, u kojoj je teretni voz naleteo na muškarca Č. N. (78) dogodila se u nedelju, u beogradskoj opštini Rakovica, u blizini železničke stanice Resnik.
Prema prvim informacijama, povređeni muškarac se u trenutku prolaska kompozicije nalazio između šina.
Lekarska pomoć povređenom ukaza je u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život. Zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, pacijent je odmah zadržan na odeljenju Šok E.
Istraga o svim okolnostima i uzrocima ove nesreće je u toku.
(Telegraf)
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