Slušaj vest

Nikola Spasojević, svedok saradnik u postupku protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pre godinu dana je pred Specijalnim sudom u Beogradu govorio o ubistvima za koja se tereti kriminalna grupa, trgovini narkoticima, korišćenju aplikacije Skaj, ali i o imovini i porodičnim vezama optuženih.

Belivuku i Miljkoviću održano je tada suđenje kao navodnim organizatorima kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem. Spasojević je tada pred sudom iznosio saznanja o više likvidacija, svojoj ulozi u pojedinim zločinima, kao i o tome kako su, prema njegovim rečima, funkcionisali poslovi pripadnika grupe.

Na početku tadašnjeg izlaganja osvrnuo se na odnose sa optuženima, među kojima su i supruge vođa klana.

- Poznajem sve optužene osim Marije, supruge Filipa Ivanovskog. Nismo u srodstvu, u zavadi sada možda i jesmo - rekao je Spasojević, koji je bio kum Marka Miljkovića i pripadnik klana, a potom je sklopio sporazum sa tužilaštvom i pristao da svedoči o krivičnim delima.

Poznaju se iz škole

Spasojević je tada naveo da Miljkovića poznaje još iz srednje škole, dok je Belivuka upoznao preko njega. Govoreći o svojoj ulozi u kriminalnoj grupi, ispričao je da je prenosio narkotike, uglavnom kokain, i da je to radio po naređenju Belivuka.

- Bilo je svačega, bilo je ubistava, trgovine narkoticima. Ivanovskom sam u Pančevo nosio narkotike. To je bilo negde 2020. više puta sam mu nosio, 50 do 100 grama kokaina. Ja bih preuzeo drogu na stadionu Partizana ili u garaži u kojoj je pakovano, a onda sam mu lično nosio u više navrata. Isključivo po naređenju Veljka Belivuka sam nosio Filipu. Za Veljka i Marka sam dva puta prenosio veće količine narkotika, radili smo i poslove obezbeđenja po lokalima - rekao je tada Spasojević, koji je pre hapšenja bio i u obezbeđenju repera Stefana Đurića Raste.

Prema njegovom svedočenju, Belivuk je imao glavnu ulogu u poslovima sa narkoticima, dok je Miljković, kako je naveo, bio više zainteresovan za ubistva.

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

- Marka su više interesovala ubistva, ali on i Veljko su radili zajedno - rekao je Spasojević.

Objasnio je i da je za prenošenje narkotika dobijao novac, koji je opisao kao nagradu za obavljeni posao.

- Pričali su o svemu, i o ubistvima i o drogi. Ja sam od njih dobijao čast, posle nekoliko prebačenih tura sam dobijao kao nagradu od 200 ili 300 evra. Konkretno, sećam se da sam dobio jednom i 1000 evra kada sam preneo veću količinu - rekao je svedok saradnik.

Supruge koristile Skaj, a nadimci su im bili Cezar i Lima

Spasojević je pred sudom govorio i o korišćenju aplikacije Skaj, za koju je naveo da je služila za dogovaranje kriminalnih poslova, uključujući ubistva i trgovinu drogom. Prema njegovim rečima, aplikaciju su koristile i supruge optuženih, a naveo je i nadimke za koje tvrdi da su pripadali Bojani Belivuk i Tanji Miljković.

- Gospođa Bojana je bila čini mi se Cezara a gospođa Tanja čini mi se Lima. Skaj smo koristili za krivična dela, za dogovaranje ubistava, šverca droge - rekao je on.

Foto: Petar Aleksić

Govorio o likvidacijama

Odgovarajući na pitanja tužioca o ubistvima u kojima su, prema njegovim saznanjima, učestvovali pripadnici grupe, Spasojević je pomenuo Gorana Veličkovića, Aleksandra Gligorijevića, poznatog kao Gliga, Nikolu Mitića i Gorana Mihajlovića.

Govoreći o Goranu Mihajloviću, za kog je naveo da je ubijen 2019. godine, opisao je svoju ulogu i izneo tvrdnju da je Miljković otrovao Mihajlovića dok je on nakratko bio odsutan.

- Goran Mihajlović je bio 2019. godine. Bio sam prisutan i znam ko je učestvovao - Veljko, Marko, ja, Miloš Budimir i Vlade Draganić. Miljković i Belivuk su ga oteli i doveli u kuću u Ritopeku, ja sam naknadno došao na njihov poziv i imao sam ulogu da ga čuvam tokom noći. Koliko znam, Miljković ga je otrovao dok sam ja otišao po pesak. Kada sam otišao, momak je bio živ, kada sam se vratio bio je ubijen. Kao poklon za to sam dobio automobil golf - rekao je Spasojević pred sudom.

Foto: Nestali Srbija

Potom je govorio o ubistvu Aleksandra Gligorijevića 2020. godine, navodeći da su, prema njegovim saznanjima, u zločinu učestvovali braća Budimir, Belivuk, Miljković, Srđan Lalić, Nebojša Janković i on.

- Moja uloga je bila da budem tu i da pravim buku dok Gligu sprovedu iz kuće u Ritopeku i skriveni prostor. Par stotina evra koje je imao su uzeli i podelili meni, Jankoviću i Draganiću. Od Veličkovića je isto uzeto dve ili tri hiljade evra, koliko je imao. Moja uloga je bila da ispratim sa Miljkovićem smarta do Ritopeka. Miljković je izvršio to ubistvo, rekao mi je da je Veljko obećao da će ga brzo ubiti. Posle sedam dana, ubijen je Nikola Mitić. Oteli su ga i doveli na stadion Partizana, mene je zvao Veljko da dođem da prekrečim prostoriju, rekao je "ako upadne policija svi smo nadrljali". Sutradan sam trebao da idem tamo sa Lalićem, Hrvatinom i Milošem Budimirom da uklanjamo telo. Ja sam mislio da sve fingiraju da mene tamo otmu i ubiju, ja nisam krio taj strah da će i mene da ubiju, jer nisam tražio novac za to, nisam učestvovao u tome jer sam imao želju već strah - ispričao je Spasojević.

"Mala Šilerova" i novac za izgradnju kuće

Svedok saradnik govorio je i o vili u Kozarčevoj ulici, poznatoj u javnosti kao "mala Šilerova", koja se, prema navodima tužilaštva, vodi na ime Belivukove tašte kako bi se prikrilo stvarno vlasništvo.

Spasojević je naveo da je nekoliko puta preuzimao novac od Bojane Belivuk i nosio ga ženi koja je bila angažovana na izvođenju radova. Prema njegovom iskazu, izgradnju kuće finansirao je Veljko Belivuk.

- Kupio je tu plac jer je pored živeo Miljković. Dolazio sam u tu kuću, imao sam čak daljinski od kapije i ključ od ulaznih vrata, dolazio sam nekada i psa da prošeta. Prvi put sam odneo oko 40.000 evra Nini. Koliko se sećam, novac za tu kuću sam preuzimao od Bojane u stanu u kom su živeli tu u blizini i nosio Nini. Nisam brojao novac, mislim da su evri bili u koverti. Poznajem i Bojaninu majku, dolazila je par puta na gradilište, ali nije davala novac niti instrukcije. Veljko je finansirao izgradnju kuće, išli smo zajedno i da biramo stolariju, oko koje je posle izbio problem - rekao je Spasojević.

Foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

Dodao je da je njegov brat Nenad bio angažovan na nadgledanju radova i da mu je zbog toga, kako je naveo, prećeno.

Spasojević je govorio i o drugim nekretninama i vozilima za koja tvrdi da ih je Belivuk posedovao. Naveo je da mu je poznato da je imao plac u Vrčinu na kom je planirao izgradnju turističkih bungalova, kao i blindirani automobil "audi A8".

- Imali su blindirane automobile jer su se plašili za svoju bezbednost, šta smo sve radili, ubijali ljude i bili u problemu sa drugim kriminalnim grupama - rekao je svedok saradnik.

Govoreći o stanu u naselju Alfa siti, naveo je da ne zna ko ga je kupio, ali da su u njemu živeli Bojana i Veljko Belivuk sa decom. Prema njegovim rečima, stanove su u tom kompleksu imali i drugi optuženi.

Spasojević o Mirku Kojiću: "Pokazao mi je sliku vezanog Kojića"

Tokom svedočenja Spasojević se osvrnuo i na Mirka Kojića, drugog kuma Marka Miljkovića, koji se vodi kao nestao. Kojić je zajedno sa Belivukom i Miljkovićem bio oslobođen optužbi za ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića na šinama.

Foto: Printscreen

Spasojević je izneo tvrdnju da je Kojić ubijen u Ritopeku i opisao šta mu je, kako je naveo, Belivuk pokazao tokom boravka u Atini.

Pokojni Kojić je Markov kum kog su takođe ubili u Ritopeku. Bio sam u Atini s Veljkom, pokazao mi je sliku vezanog Kojića u tajnoj prostoriji. Kojić je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića, zajedno smo u Miljkovićevoj nedovršenoj kući dogovarali to - rekao je Spasojević pred sudom.

Spasojević govorio i o Ani D.

Tokom jednog od ranijih ročišta, tužilac je Spasojevića pitao da li poznaje Anu D, čije je puno ime poznato redakciji. Svedok saradnik odgovorio je da zna o kome je reč, povezujući je sa kupovinom automobila.

- Znam ako je to Ana, za čiju su kupovinu automobila papiri pronađeni kod mene. To je bila ljubavnica Marka Miljkovića, kupio joj je auto - odgovorio je Spasojević.

Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

Sudija je potom tužiocu zabranila dalja pitanja o pomenutoj devojci.

Spasojević je tada svedočio i u postupku koji se protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Filipa Ivanovskog, njihovih supruga i Belivukove tašte vodi zbog sumnje na pranje novca za koji tužilaštvo tvrdi da potiče iz kriminalnih aktivnosti.

Tanja Miljković nije prisustvovala tom ročištu, a kao razlog nedolaska dostavljeno je opravdanje zubarske ordinacije.

Belivuk i Miljković, koji su na ranijim suđenjima koristili priliku da postavljaju pitanja svedocima saradnicima, tom prilikom nisu imali pitanja za Spasojevića.

Kurir.rs