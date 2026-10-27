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Po odobrenju dežurnog javnog tužioca VJT u Zrenjaninu, policija je odredila zadržavanje osumnjičenom L. K. (22) iz Zrenjanina, u trajanju do 48 sati radi saslušanja, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, da bi do isteka zakonskog roka za zadržavanje bio doveden i saslušan pred javnim tužiocem.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je tokom oktobra 2026. godine, u Zrenjaninu, u više navrata neovlašćeno prodavao opojnu drogu kokain za iznos od po 8.000 dinara za jedan gram, te da je u blizini zgrade u kojoj je stanovao, u džepu prsluka radi neovlašćene prodaje držao oko 26 gr kokaina - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

Nakon saslušanja osumnjičenog, kako su dodali u saopštenju, javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu da se prema osumnjičenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na to da bi ostankom na slobodi mogao da ometa postupak uticajem na svedoke koje je potrebno ispitati u istrazi, kao i da bi mogao u kratkom vremenskom periodu da ponovi krivično delo.