KOMŠIJA GA UDARIO AUTOM, NIJE MU NI POMOGAO! Roditelji poginulog Bogdana (7) četiri godine čekaju pravdu, otac za Kurir opisao agoniju porodice (foto)
- Suđenje za smrt sedmogodišnjeg Bogdana Gavrilovića počinje 29. oktobra u Višem sudu u Leskovcu, četiri godine nakon nesreće u Vlasotincu. Porodica tvrdi da je tokom istrage bilo propusta i da je predmet bio arhiviran pre nego što je ponovo otvoren.
- Otac i majka navode da automobil nije odmah veštačen, da vozač nije alkotestiran na licu mesta i da je dete preminulo tri dana posle udara. Porodica još uvek čeka pravdu i nada se da će vozač odgovarati.
Suđenje povodom smrti sedmogodišnjeg Bogdana Gavrilovićaiz Vlasotinca, koji je preminuo nakon što ga je pre četiri godine automobilom udario komšija, počinje danas, 29. oktobra u Osnovnom sudu u Leskovcu.
Uoči glavnog pretresa, Bogdanov otac Aleksandar Gavrilović našoj redakciji dostavio je fotografije sina i za Kurir je govorio o dugoj borbi za pravdu, propustima koje je porodica uočila tokom istrage i bolu zbog gubitka deteta.
Podsetimo, mali Bogdan zadobio je stravične povrede kada ga je 13. septembra 2022. godine pregazio komšija dok je nedaleko od svoje kuće sa drugarima vozio bicikl. Mališanu je vozač točkom auta prešao preko glave, a tri dana kasnije on je, nažalost, podlegao povredama.
Osim borbe za pravdu, porodica se suočila i sa strašnim izazovima nakon tragedije u rodnom mestu u kojem se sve dogodilo. Prema rečima Aleksandra Gavrilovića, osumnjičeni vozač živi u blizini njihove kuće, što je za roditelje dodatni izvor bola.
- Taj čovek živi oko 200 metara od naše kuće i svakog dana prolazi pored nje. Tog dana mu je točkom prešao preko glavice, nije se ni osvrnuo, mi smo izgubili dete, a sve nas to svakodnevno podseća na ono što se dogodilo. To je nešto sa čim ne možemo da se pomirimo - kaže otac.
Aleksandar navodi da je tragedija potpuno promenila život cele porodice. On se godinama profesionalno bavio prevozom, ali nakon gubitka sina više nije mogao da nastavi dotadašnji život u Srbiji. Njegova supruga, koja je 17 godina radila u Domu zdravlja u Vlasotincu, takođe je napustila posao, dok su ćerku morali da ispišu iz gimnazije i sa porodicom napuste zemlju.
- Cela porodica nam je srušena. Nisam više mogao ni autobus da vozim, ni da uđem u njega. Moja supruga je dala otkaz, a ćerku smo morali da ispišemo iz škole. Jednostavno, više nismo mogli da ostanemo tamo i živimo kao da se ništa nije dogodilo - priča Gavrilović i dodaje da se sada, samo zbog suđenja, vraća u rodno mesto.
Traže odgovore
Četiri godine nakon tragedije koja je zauvek promenila život porodice Gavrilović, konačno počinje suđenje za smrt malog Bogdana iz Vlasotinca. Njegovi roditelji i dalje čekaju odgovore na pitanja koja ih muče od kobnog dana, a otac mališana je sa tugom u glasu ispričao da se nada da će sudski postupak konačno doneti rasplet i utvrditi odgovornost za smrt njegovog sina.
- Sve ovo traje četiri godine. Da nije bilo udruženja roditelja stradale dece i da se mi kao roditelji nismo okupili i obilazili ministarstva, ne znam da li bi se išta pokrenulo. Morali smo sami da se borimo da se slučaj ponovo otvori i da se urade dodatna veštačenja - priča Gavrilović za Kurir.
Kako objašnjava, nakon nesreće predmet je arhiviran, što je kod porodice izazvalo sumnju da okolnosti stradanja njihovog deteta nisu dovoljno ispitane. On tvrdi da su tokom prvobitnog postupka postojali ozbiljni propusti, zbog čega je odlučio da se obrati nadležnim institucijama i zajedno sa drugim roditeljima pokrene borbu za pravdu.
- Tužilaštvo je arhiviralo predmet, a mi smo sumnjali da nešto nije urađeno kako treba. Onda sam sa još jednom ženom iz Kragujevca krenuo u tu priču i osnovali smo Udruženje roditelja stradale dece u saobraćaju. Obratili smo se Vrhovnom tužilaštvu, objasnili šta se dogodilo i nakon toga je predmet ponovo otvoren - kaže Bogdanov otac.
Prema njegovim rečima, porodica je tražila dodatna veštačenja, a nakon sprovedene dopune istrage, kako navodi, trojica veštaka potvrdila su odgovornost vozača. Te nalaze i ostale dokaze sada će razmatrati sud u okviru sudskog postupka.
- Nisam imao nikakve posebne zahteve. Tražio sam samo da se odredi institucija koja će uraditi veštačenje, da li u Beogradu ili Novom Sadu. Sve što smo tražili bilo je da se utvrdi šta se zaista dogodilo - ističe Gavrilović.
Bogdan je nakon nesreće hitno prevezen u bolnicu, a uprkos naporima lekara, preminuo je od zadobijenih povreda. Njegov otac podseća da je dečak bio u komi i da se tri dana borio za život. Posebno ga, kako kaže, boli to što smatra da neposredno nakon nesreće nisu preduzete sve mere koje je trebalo da budu sprovedene.
- Dete je bilo u komi. U Hitnoj službi u Leskovcu su ga intubirali i odmah je transportovano za Niš. Tri dana se borio, ali je, nažalost, preminuo - priča otac. Gavrilović tvrdi da automobil kojim je dete udareno nije odmah upućen na veštačenje i da vozač nije bio alko-testiran na mestu nesreće, već da mu je krv uzeta nekoliko sati kasnije. Takođe navodi da, prema njegovim saznanjima, vozač nije bio priveden nakon tragedije.
Sve ove okolnosti, ističe, dodatno su pojačale nepoverenje porodice u prvobitni tok istrage.
- Detetu su uzeli bicikl, a automobil nije bio oduzet radi veštačenja. Vozač nije bio alko-testiran na licu mesta. Mnogo toga nam nije bilo jasno i zbog toga smo insistirali da se sve ponovo ispita - kaže on.
Otvoreno za javnost
Glavni pretres zakazan je za 29. oktobar u Osnovnom sudu u Leskovcu. Prema rečima Bogdanovog oca, suđenje će biti otvoreno za javnost, što je, kako navodi, izričito tražio.
On kaže da su brojni prijatelji, komšije, rođaci i roditelji dece koja su se družila sa Bogdanom izrazili želju da prisustvuju suđenju i čuju kako će se postupak odvijati.
- Mnogi ljudi su me zvali. Žele da dođu, da vide šta će se dogoditi i kakvu će odluku sud doneti. Zato nam je važno da suđenje bude javno i da javnost može da prati šta se dešava - navodi on.
Gavrilović očekuje da postupak neće dugo trajati, ali konačnu odluku prepušta sudu. Kako kaže, smatra da su tokom istrage prikupljeni brojni dokazi, uključujući saobraćajna i medicinska veštačenja.
- Moj advokat smatra da nema razloga da se postupak odugovlači. Svi dokazi su tu i očekujemo da sud razmotri sve što je prikupljeno. Ništa nam ne može vratiti Bogdana, ali neko mora da odgovara ako se utvrdi da je kriv - poručuje otac i ističe da se mora uzeti u obzir i činjenica da je vozač nakon udara zaustavio automobil, ali da nije prišao detetu da pomogne.