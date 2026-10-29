Osim borbe za pravdu, porodica se suočila i sa strašnim izazovima nakon tragedije u rodnom mestu u kojem se sve dogodilo. Prema rečima Aleksandra Gavrilovića, osumnjičeni vozač živi u blizini njihove kuće, što je za roditelje dodatni izvor bola.

- Taj čovek živi oko 200 metara od naše kuće i svakog dana prolazi pored nje. Tog dana mu je točkom prešao preko glavice, nije se ni osvrnuo, mi smo izgubili dete, a sve nas to svakodnevno podseća na ono što se dogodilo. To je nešto sa čim ne možemo da se pomirimo - kaže otac.

Aleksandar navodi da je tragedija potpuno promenila život cele porodice. On se godinama profesionalno bavio prevozom, ali nakon gubitka sina više nije mogao da nastavi dotadašnji život u Srbiji. Njegova supruga, koja je 17 godina radila u Domu zdravlja u Vlasotincu, takođe je napustila posao, dok su ćerku morali da ispišu iz gimnazije i sa porodicom napuste zemlju.

- Cela porodica nam je srušena. Nisam više mogao ni autobus da vozim, ni da uđem u njega. Moja supruga je dala otkaz, a ćerku smo morali da ispišemo iz škole. Jednostavno, više nismo mogli da ostanemo tamo i živimo kao da se ništa nije dogodilo - priča Gavrilović i dodaje da se sada, samo zbog suđenja, vraća u rodno mesto.