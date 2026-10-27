USVOJENA ŽALBA VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU: Optuženi u slučaju ubistva na Senjaku vraćeni u pritvor
Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredio je pritvor trojici optuženih za pomaganje izvršiocu ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku, saznaje nezvanično Kurir.
Ovom odlukom, kako kaže naš izvor, u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu vraćeni su Mario S., Nenad L. i Dejan S. Naime Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu VJT i preinačio je rešenje Višeg suda u Beogradu kojim im je pritvor bio zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor - kućnim pritvorom.
Podsetimo, tužilaštvo je ranije saopštilo da je u žalbi predložilo Apelacionom sudu u Beogradu da rešenje preinači i da svoj trojici odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a Mariju S. i zbog opasnosti od bekstva, ili da ukine pomenuto rešenje u pobijanom delu i da predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.
Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od 10. jula 2026. godine Saši Vukoviću je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok je Mariu S., Nenadu L., Petru U., Vuku Š. i Dejanu S. istim optužnim aktom stavljeno na teret izvršenje po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.