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Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredio je pritvor trojici optuženih za pomaganje izvršiocu ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku, saznaje nezvanično Kurir.

Ovom odlukom, kako kaže naš izvor, u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu vraćeni su Mario S., Nenad L. i Dejan S. Naime Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbu VJT i preinačio je rešenje Višeg suda u Beogradu kojim im je pritvor bio zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor - kućnim pritvorom.

Podsetimo, tužilaštvo je ranije saopštilo da je u žalbi predložilo Apelacionom sudu u Beogradu da rešenje preinači i da svoj trojici odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a Mariju S. i zbog opasnosti od bekstva, ili da ukine pomenuto rešenje u pobijanom delu i da predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.