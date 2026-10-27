Slušaj vest

Pavla F. (19) koji se optužnicom Višeg tužilaštva u Beogradu tereti da je 22. novembra prošle godine na Novom Beogradu ubio Tadiju Pantića (23), izjavio je danas na početku suđenja da nije ubio vođu navijača iz Zemuna, tvrdeći da je u vreme ubistva spavao, a da je potom, toga dana, nosio kolač i sveću u crkvu.

Okrivljeni Pavle F. Foto: Privatna arhiva

Iznoseći prvi put odbranu, naveo je i da ne zna kako se zove crkva u koju je išao, kao i da se seća da je tamo bio "sveštenik sa bradom, vino i pesma".

- Toga dana, kada se desilo krivično delo bio sam kod kuće i spavao. U stanu je bila i moja majka. To je bio drugi dan moje krsne slave Svetog Arhangela Mihajla, pa sam imao obaveze oko crkve, jer sam prvi put preuzeo slavu - počeo je svoju odbranu okrivljeni tinejdzer, koji se tereti da se kobnog dana došao na motoru i pucao oko 11.45 sati u Tadiju Pantića.

Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

Pred sudom je naveo da je u crkvu otišao oko 12.30 sati.

- Svešteno lice je vrtelo kolač, bilo je još ljudi, sipao je vino, mi smo stajali u krugu bila je pesma - opisao je okrivljeni kako je izgledalo sečenje slavskog kolača u crkvi, a potom šokirao sve prisutne u sudnici, odgovorom na pitanje tužioca: "Šta je potom uradio sa slavskim kolačem":

- Izgledao je kao svaki kolač, odneo sam ga kući i pojeli smo ga posle ručka.

Na pitanje sudije Dragomira Gerasimovića, zbog čega slavski kolač nije odneo u crkvu na dan slave, 21.novembra, okrivljeni je odgovorio da "nije stigao jer je imao puno obaveza pošto je preuzeo slavu prvi put".

Okrivljeni Pavle F. naveo je i da nije poznavao ubijenog Tadiju Pantića, i potvrdio da je toga dana, u večernjim satima otputovao u etno selo u blizini Bajine Bašte, ali je tvrdio da je otišao iz Beograda kako bi se sastao sa investitorom za piceriju koju je planirao da otvori u Pančevu, a da on nikakve veze nema sa ubistvom.

00:36 Hapšenje ubice vođe navijača iz Zemuna Izvor: Mup Srbije

Tinejdžer koji je prema optužnici, posle ubista za koje se sumnja da plaćeno, pobegao s mesta zločina motorom, koji je kasnije pronađen zapaljen na Voždovcu, uhapšen je dva meseca posle zločina.

Prema navodima optužnce, Pavle F. koji je u vreme zločina imao 18 godina, prema optužnici, prišao je s ledja Tadiji Pantiću i ispalio mu više metaka u glavu, leđa i noge.