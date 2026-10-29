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- Još jedan mesec bez tebe, Ivana moja.. Prolazi vreme, al' ne donosi zaborav, ne leči nam rane - potresne su reči Slobodana, oca studentkinje Ivane Krivokapić (26) koja je ubijena u stanu na Zvezdari decembra 2022. godine. Za njeno ubistvo osumnjičen je Jetmir Gočaj koji se već više od četiri godine nalazi u bekstvu.

Već više od četiri godine, porodica Krivokapić živi sa neprolaznim bolom i nemerljivom tugom za voljenom ćerkom i sestrom Ivanom koja je mučki i hladnokrvno ubijena u stanu na Zvezdari.

Dok neumorno čekaju dan kada će ubica konačno odgovarati pred licem pravde, otac Slobodan sa neizmernom ljubavlju čuva uspomenu na svoju voljenu ćerku.

- Još jedan mesec bez tebe, Ivana moja... Prolazi vreme, al' ne donosi zaborav, ne leči nam rane... Naučilo nas da živimo sa tugom i prazninom. Koliko nam nedostaje tvoj glas, tvoj smeh, tvoja mladost... Nasilno prekinuti u toj kobnoj noći... Izgubljeni život i prekinuti san... Mislim o tebi svaki dan... Spavaj sa anđelima, kćeri moja mila... Vole te mama, Fiki i tata - napisao je neutešni otac.

Telo pronašla braća

Podsetimo, Ivanino telo pronašla su njena braća 24. decembra 2022 godine. Kako im se nije javljala na telefon, razvalili su vrata stana i pronašli njeno telo na krevetu.

Foto: Printskrin/Facebook

Ivana Krivokapić je navodno imala modrice po vratu i povrede usne, oka, ali i ruku, što ukazuje na to da se borila sa ubicom.

Sa vrata su joj pokidana dva lančića, koja su ostavljena na komodi, a pored je pronađen mobilni telefon sa maskom kao i kožni rokovnik.

Ubica je zadavio, pa zaključao u stan

Kako je utvrđeno, Ivanu je ubica udavio golim rukama, a zatim zaključao stan i poneo ključ sa sobom.

Foto: Drustvene Mreže

Ipak, u tom trenutku nije bilo zvanično potvrđeno da je reč o ubistvu, već se radilo o sumnjivoj smrti.

Ubica glumio ožalošćenog

Dok su se čekali rezultati obdukcije, Ivanin ubica Jetmir Gočaj, na društvenim mrežama objavljivao je fotografije sa ubijenom studentkinjom uz srceparajuće poruke opraštanja, kako bi sebi obezbedio alibi.

Obdukcijom je utvrđeno da je Ivana ubijena.

Više javno tužilaštvo saopštilo je da je osumnjičeni za ubistvo Ivane Krivokapić Jetmir Gočaj iz Crne Gore.

Za njim je raspisana međunarodna poternica, ali on još uvek nije pronađen.