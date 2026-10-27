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Jezivo nasilje dogodilo se sinoć u krugu jedne firme u Batajnici, kada je, nakon rasprave dvojice kolega, jedan od njih potegao nož i drugom naneo ubodnu ranu u predelu stomaka.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio kada je između J. L. (30) i njegovog deset godina starijeg kolege D. I. (40), iz za sada nepoznatih razloga, izbila svađa koja je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg je, kako se sumnja, J. L. izvukao nož i njime ubo kolegu u stomak.

Povređenom muškarcu lekarska pomoć ukazana je u Kliničko-bolničkom centru "Bežanijska kosa", gde su mu, nakon obavljenih pregleda, konstatovane lake telesne povrede.

Policija je brzom intervencijom identifikovala i uhapsila osumnjičenog J. L., kojem je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.