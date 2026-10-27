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Suđenje petorici optuženih za ubistvo Aleksandra Jurišića (34), koji je u januaru prošle godine ubijen ispred porodične kuće u Sremskoj Mitrovici, odloženo je zbog nedolaska jednog od učesnika u postupku. Novi glavni pretres zakazan je za 8. decembar pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, potvrđeno je za Kurir iz suda.

Glavni pretres u ovom slučaju počeo je 21. septembra 2026. godine, nakon više meseci pripremnih radnji. Pripremno ročište prvobitno je bilo zakazano za 28. april, ali je pomereno za 15. jun.

Za ubistvo Aleksandra Jurišića optužena su petorica muškaraca, koji se terete za različite uloge u ovom zločinu.

Prema ranije objavljenim podacima, S. B. (43) iz Vašice tereti se za teško ubistvo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave.

M. M. (33) iz Bosne i Hercegovine i M. T. (35) iz Laćarka optuženi su za teško ubistvo u pomaganju, dok se M. P. tereti za podstrekavanje na teško ubistvo. S. K. (33), sa prebivalištem u Voćnjaku i boravištem u Bijeljini, optužen je za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Jurišić ubijen ispred porodične kuće

Podsetimo, Aleksandar Jurišić ubijen je 17. januara 2025. godine, oko 18.30 časova, u Ulici Žrtava fašizma u Sremskoj Mitrovici.

Prema navodima iz istrage, napadač ga je sačekao ispred kuće i ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao.

Policija je nekoliko dana kasnije uhapsila osumnjičene, a tokom dalje istrage utvrđivane su uloge ostalih učesnika. Jedan od osumnjičenih uhapšen je u Bosni i Hercegovini, odakle je kasnije izručen Srbiji.

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo je optužnicu u avgustu 2025. godine.

Nastavak suđenja zakazan je za 8. decembar, kada bi pred sudom trebalo da bude nastavljen dokazni postupak.