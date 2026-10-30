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Zvanično počinje suđenje za ubistvo Danke Ilić (2), a Dejan Dragijević i Srđan Janković, optuženi za smrt dvogodišnje devojčice, 30. oktobra biće dovedeni pred Viši sud u Negotinu, gde će biti održano pripremno ročište. Inače, ročište će biti zatvoreno za javnost, a njemu će prisustvovati i oštećeni roditelji dvogodišnjakinje, Miloš i Ivana Ilić.

- U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo Danke Ilić koja je nestala 26. marta 2024. godine. Tog dana biće održano pripremno ročište, koje je zatvoreno za javnost - potvrđeno je za Kurir.

Danka Ilić Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

Na pripremnom ročištu očekuje se da tužilaštvo i odbrana iznesu uvodna izlaganja, kao i da predlože svedoke i dokaze koje će sud razmatrati tokom postupka.

Među prisutnima će biti i roditelji ubijene devojčice, Miloš i Ivana Ilić, koji se do sada nisu detaljno oglašavali u medijima o samom slučaju. U dosadašnjim obraćanjima javnosti, koje je uglavnom bilo preko društvene mreže TikTok, isticali su da će o svemu govoriti kada suđenje počne.

- Ne želim da pričam o slučaju dok ne dođe do suđenja. Možete li da zamislite kako je nama roditeljima?! Tek kad bude počelo suđenje izaći ću u javnost, a pre toga ne želim da se moje reči koriste na ovaj ili na onaj način - objasnio je ranije Miloš.

Optuženi se terete za teško ubistvo deteta

Optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića podiglo je Više javno tužilaštvo u Zaječaru, terete ih za teško ubistvo deteta, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Prema navodima optužnice, 26. marta 2024. godine, dok su bili zaposleni u borskom "Vodovodu" i obavljali radne zadatke službenim vozilom, njih dvojica su u Banjskom polju kod Bora navodno udarili Danku automobilom. Tužilaštvo tvrdi da je devojčica potom uneta u vozilo i usmrćena, a da je njeno telo ostavljeno na deponiji.

Telo Danke Ilić do danas nije pronađeno.

Dragijević i Janković su nakon hapšenja najpre priznali umešanost u zločin, ali su kasnije negirali krivicu.

Suđenje izmešteno u Negotin

Postupak je iz Višeg suda u Zaječaru izmešten u Viši sud u Negotinu iz proceduralnih razloga. Kako je ranije objašnjeno, sudije zaječarskog suda već su postupale u ovom predmetu, zbog čega je odlučeno da se suđenje održi pred drugim sudom.

Foto: Kurir

Treća po redu optužnica protiv Dragijevića i Jankovića potvrđena je nakon što je prethodne dve Apelacioni sud u Nišu vraćao na dopunu. Prema ranijim navodima iz istrage, u međuvremenu su obavljene dodatne provere, rekonstrukcija i dopunska veštačenja.

- Ova optužnica se razlikuje po tome što sadrži ono što prve dve nisu. Sada su uneti dokazi zapisnika o rekonstrukciji i dopune veštačenja na osnovu zakona, koje su radili stručnjaci i iz Beograda i iz Novog Sada. Suštinski, optužnica je ostala ista, apsolutno nema novih drugačijih momenata, osim ovog proširenja koje nema ništa drugačije u odnosu na dosadašnjie optužnice - rekao nam je tada Miodrag Canović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.