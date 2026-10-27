- D. V. je prvo započeo svađu sa suprugom, tokom koje joj je pretio i ubistvom.. Kada je napadnuta žena pokušala da pobegne, osumnjičeni ju je sustigao u dvorištu njihove kuće, gde ju je dohvatio za kosu i čupao, a u jednom trenutku ju je i oborio na zemlju. Pošto je žrtva pala, on ju je nekoliko puta udario u glavu - kaže izvor i dodaje da je policija po pozivu došla na lice mesta.