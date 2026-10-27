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Protiv D. V. (64) iz Ugrinovaca podneta je kirivična prijava zbog sumnje da je pijan pretukao svoju suprugu.

Kako se nezvanično saznaje, nasilje u porodici dogodilo se u nedelju, a osumnjičenom je posle privođenja izmereno 2,7 promila alkohola u organizmu.

- D. V. je prvo započeo svađu sa suprugom, tokom koje joj je pretio i ubistvom.. Kada je napadnuta žena pokušala da pobegne, osumnjičeni ju je sustigao u dvorištu njihove kuće, gde ju je dohvatio za kosu i čupao, a u jednom trenutku ju je i oborio na zemlju. Pošto je žrtva pala, on ju je nekoliko puta udario u glavu - kaže izvor i dodaje da je policija po pozivu došla na lice mesta.

Osumnjičeni se tereti za krivično delo nasilje u porodici, a istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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