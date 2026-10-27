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PREVRNUO SE AUTOBUS KOD NOVOG PAZARA: Na teren upućeni Hitna, vatrogasci i policija
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Prevrnuo se novopazarski minibus u mestu Šaronje, na putu Novi Pazar-Golija. Prema nezvaničnim informacijama, u vozilu je bio samo vozač i nema povređenih.
Na putnom pravcu Novi Pazar-Golija, u mestu Šaronje, prevrnuo se manji autobus, a prema prvim nezvaničnim informacijama, nema povređenih.
Na mesto nesreće upućeni su pripadnici policije, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći.
Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja za sada nisu poznate. Očekuje se više informacija o nesreći i intervenciji nadležnih službi.
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