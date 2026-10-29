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Misterija nestanka i ubistva Danke Ilić (2) iz Bora traje već više od dve i po godine, a brojna pitanja i dalje čekaju odgovore, koje bi javnost mogla da dobije u sudskom postupku protiv dvojice okrivljenih, a koji počinje sutra u Višem sudu u Negotinu.

Iako se Dejan Dragijević (51) i Srđan Janković (51) koji će se 30. oktobra naći pred negotinskim sudom, terete za teško ubistvo dvogodišnje devojčice, čini se da ključni dokaz koji bi mogao da rasvetli sudbinu deteta i dalje nedostaje - njeno telo nikada nije pronađeno.

Danka Ilić Foto: Kurir.rs, Nemanja Nikolić

Dodatnu nedoumicu unosi činjenica da su obojica okrivljenih, nakon hapšenja priznala zločin, da bi nekoliko meseci kasnije promenila iskaze i negirala umešanost.

Danka je, podsetimo, nestala 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora, gde je tog dana došla sa majkom Ivanom i bratom. Deset dana kasnije, 4. aprila, uhapšeni su Dragijević i Janković zbog sumnje da su odgovorni za njenu smrt i da su sakrili telo.

Od tog trenutka slučaj je obeležio niz događaja koji su dodatno zakomplikovali istragu. Pretraživane su deponije, reke, kanjoni, šume, napuštene kuće i kolibe, bunari, rupe, pa čak i pećina, ali telo devojčice nije pronađeno.

1/17 Vidi galeriju Pojata gde je Danka Ilić poslednji put viđena Foto: Nemanja Nikolić

Pet činjenica 1. Direktnih očevidaca ubistva nema 2. Kamere nisu snimile sam čin ubistva 3. Osumnjičeni promenili iskaze 4. Tela Danke Ilić nema 5. Među DNK analizama nema DNK devojčice

Rekli, pa porekli

Nakon hapšenja, Dejan Dragijević je, prema ranijim navodima iz istrage, priznao zločin i izneo svoju verziju događaja. Štaviše Dragijević je izjavio "da je Srđan Janković prvo kolima udario devojčicu, a potom je on lično uneo u auto i zadavio rukama".

- Nekoliko meseci kasnije usledio je preokret. Janković je 4. juna 2024. godine ponovo saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru, kada je negirao da je počinio zločin. Dragijević je 11. jula zatražio novo saslušanje i tada u potpunosti promenio iskaz, tvrdeći da devojčicu nikada nije video i da je nije ubio - podseća izvor.

Srđan Janković Foto: Radio Magnum

Janković je pred tužilaštvom odgovarao na oko stotinu pitanja, a saslušanje je trajalo približno tri i po sata.

- Janković je, navodno, pred tužilaštvom mirno i staloženo govorio i odgovarao na sva pitanja koja su mu postavljena. Detaljno je govorio o 26. martu, danu kada je Danka nestala i kada su je, kako se sumnja, Janković i Dragijević prvo udarili kolima JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, a onda i ubili i bacili telo - kaže naš izvor i nastavlja:

- Janković je potvrdio da se na dan Dankinog nestanka nalazio u Banjskom Polju, mestu na kojem se devojčici izgubio trag. Objasnio je šta je tamo radio i priznao je da je pio alkohol. Priznao je i da je bio za volanom "fiat pande", koja je službeno vozilo, kao i da se automobil kretao baš tim putem, koji je naveden kao mesto na kom je Danka udarena kolima, ali da apsolutno nikoga automobil kojim je upravljao nije udario - ispričao je ranije izvor Kurira.

Prema rečima istog izvora, Janković je tvrdio i da ga ne grize savest jer ništa nije uradio, kao i da na automobilu nema tragova udarca. Navodno je isticao da bi vozilo bilo ulubljeno da je dete zaista udareno njime.

Kao i Janković, i Dragijević je potom zatražio da ponovo bude saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru, koje je vodilo istragu. Iako je prvobitno priznao zločin i opisao kako je, prema njegovim tadašnjim tvrdnjama, devojčica usmrćena, kasnije je sve negirao.

Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Dragijević je odlučio da promeni iskaz i u potpunosti negira delo. Tada je izjavio da Danku nikada nije video, kao i da je ocu i bratu rekao da je 26. marta bio na mestu na kojem je devojčica nestala, ali da nije priznao ubistvo jer se, kako je tvrdio, ono nije ni dogodilo.

- Dragijević je 11. jula odlučio da promeni iskaz kada je tražio da ponovo svedoči i u potpunosti je tada negirao delo. On je izjavio da devojčicu nikada nije video, a da je 26. marta rekao ocu i bratu da je bio na mestu na kom je devojčica nestala, ali ne i da ju je ubio, jer kako je rekao u iskazu, to se nije desilo. Tužilac mu je tom prilikom postavljao dodatna pitanja, a na pitanje da li su on ili Janković prali vozilo kojim je devojčica, navodno, udarena, rekao je da nisu, što se ispostavilo kao netačno - kaže izvor i podseća da je video-snimkom utvrđeno da su u krugu firme prali vozilo 29. marta, tri dana nakon Dankinog nestanka.

Dragijević je tog dana gotovo dva i po sata davao iskaz pred tužilaštvom, iznoseći sasvim drugačiju verziju događaja od one koju je prethodno ispričao.

- Nije rekao da se kaje, niti da mu je žao, jer po njgovom mišljenju, nema zbog čega, jer on devojčicu, kako tvrdi, nije ubio. Govorio je o tome gde je bio tog dana, kuda se kretao, šta je radio, koga je sve video... Tužilac ga je pitao pitanje po pitanje isto kao i kada je priznao krivično delo. Dragijević je govorio rečenicu po rečenicu, a uz svaku je naglašavao da sada govori istinu - kaže izvor Kurira.

Tako su dva prvobitna priznanja, a potom i njihovo negiranje, postali jedan od najintrigantnijih aspekata ovog slučaja. Ipak, o krivici optuženih odlučivaće sud na osnovu dokaza izvedenih tokom postupka. Podsetimo, pripremno ročište zakazano je za 30. oktobar.

Hronologija slučaja koji je potresao Srbiju 26. mart 2024. - Danka Ilić sa majkom i bratom došla u Banjsko Polje na zapušteno imanje, gde je nestala bez traga

4. april - uhapšeni Dejan Dragijević i Srđan Janković zbog sumnje da su ubili devojčicu i sakrili njeno telo

6. april - uhapšeni Radoslav i Dalibor Dragijević, otac i brat osumnjičenog Dejana, zbog sumnje da su pomagali osumnjičenima

7. april - Dalibor Dragijević preminuo u policijskoj pritvorskoj jedinici u Boru

7. april - Saslušan Radoslav Dragijević koji se branio ćutanjem

16. april - saslušana Svetlana Dragijević, majka osumnjičenog Dejana

17. april - saslušani Ivana i Miloš Ilić, Dankini roditelji. Saslušanje obavljeno pred osumnjičenima

15. maj - preminula Svetlana Dragijević. Na sahranu dovedeni muž Radoslav i sin Dejan

29. maj - Radoslav Dragijević pušten da se brani sa slobode

4. jun - saslušan Srđan Janković koji je negirao da je počinio zločin

11. jul - Dejan Dragijević promenio iskaz i negirao zločin

Šta se dogodilo kobnog dana?

Podsetimo, Ivana Ilić je sa decom stigla u Banjsko Polje oko 13.10. Četrnaest minuta kasnije, u 13.22, fotografisala je Danku dok se igrala u dvorištu i fotografiju poslala suprugu. U jednom trenutku Ivana je nakratko, kako je rekla, izgubila ćerku iz vida. Pokušavala je da je dozove, ali je ubrzo shvatila da Danke nema. Odmah je pozvala muža Miloša i potraga je krenula.

Danka Ilić Foto: Printskrin/Facebook

Oboje su tada ispričali da su u kritično vreme sreli Jankovića i Dragijevića, a Miloš ih je čak i pitao da li su videli njegovu ćerku, na šta su oni rekli da nisu, iako je, prema optužnici, u tom momentu Danka bez svesti ležala u prtljažniku službene "fijat pande"!

Iako je od nestanka Danke Ilić prošlo više od dve i po godine, najvažnije pitanje i dalje ostaje otvoreno - gde je telo devojčice?

Dragijević i Janković suočavaju se sa optužbama za teško ubistvo deteta, ali će sud tek razmatrati dokaze i odlučivati o njihovoj odgovornosti.

- Njihova ranija priznanja, kasnije negiranje, snimci, veštačenja i iskazi svedoka biće deo postupka u kojem tužilaštvo mora da dokaže navode optužnice - kaže izvor.