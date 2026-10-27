Slušaj vest

Damjan Gvozdenović (24) koji je s maskom Gavrila Principa na licu u Rakovici ubio vršnjaka Aleksandra Tatalovića (21) 23. februara 2022. osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 10 godina zatvora.

Gvozdenović je, podsetimo, ranije pred sudom priznao da je ubio vršnjaka zbog devojke, ali je tvrdio u svojoj odbrani da je zločin počinio u stanju teške alkoholisanosti i da se ne seća ubistva. On je, tokom suđenja, u dva navrata izjavio saučešće porodici ubijenog i kajanje, navodeći da to govori iskreno, a ne da bi uticao na sud.

- Želim da oštećenoj porodici kažem da mi je mnogo krivo i da izražavam duboko saučešće i žaljenje jer mi nije bila namera da nekoga ubijem. Znam kroz šta prolazi porodica i da mogu zamenio bih mesto sa ubijenim. Uradio bih sve da mogu da vratim vreme i da im vratim sina - rekao je Gvozdenović pognute glave ranije u sudnici.

Aleksandar Tatalović Foto: Jovan Mladenović

Gvozdenović se, podsetimo, optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tereti da je na svirep i podmukao način ubio Tatalovića i odgovara za krivično delo teško ubistvo. Podsetimo, na teret mu je bilo stavljeno da je 23. februara 2022. godine izmedju 21:58 i 22:38 sa svog mobilnog telefona, prikrivajući identifikaciju broja, više puta pozivao Andreu S. kojom je bio u emotivnoj vezi do januara 2022. godine, a koja je u vreme telefonskih poziva bila u društvu kasnije ubijenog Tatalovića.

Sud je međutim doneo odluku kojom ga je osudio za ubistvo, navodeći da nije dokazano da ga je počinio na podmukao i svirep način.

- Te večeri sam pozvao Andreu moju bivšu devojku sa kojom sam dugo bio u vezi, a raskidali smo više puta. Zvao sam je telefonom i ćutao i to sam radio i ranije u našim prekidima. Na jedan poziv mi se javio muški glas koji mi je pretio: "Polomiću ti glavu ako pozoveš još jednom"- rekao je Gvozdenović braneći se pred sudom, naglasivši da mu nije bilo poznato da je ona našla dečka.

Potom je, kako je tvrdio pred sudom, sa muškarcem koji se javio na telefon dogovorio da se nađe u parku.

- Uznemirio sam se, bio sam pod adrenalinom, jer govori u množini i otišao sam do kuće, mislio sam da mi je brat gore. Otišao sam do kuhinje da nakvasim usta vodim i video nož. Zgrabio sam ga i stavio u džep i otišao do parkića - ispričao je osuđeni pred sudom tvrdeći da se seća da je izvadio nož i da su se rvali i bili na zemlji ali da je onda imao prekid filma.

Prema navodima svedoka, Tatalovića su napali Gvozdenović i još četiri huligana koji su na licima imali maske Gavrila Principa.

Inače, Gvozdenović je bio u bekstvu nekoliko meseci i predao se u septembru 2022.