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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je, shodno Opštem obaveznom uputstvu Vrhovnog javnog tužilaštva Republike Srbije, koje se odnosi na postupanje nosilaca javnotužilačke funkcije tokom predistražnog ili krivičnog postupka za krivična dela protiv izbornih prava, kao i za druga krivična dela koja se zbog umišljaja učinioca ili načina izvršenja mogu smatrati pokušanim ili izvršenim u vezi sa izbornim pravima punoletnih državljana Republike Srbije, formirani su predmeti najpre povodom dve krivične prijave podnete protiv ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici Aleksandra Nakića i ambasadora Republike Srbije u SAD Dragana Šutanovca, zbog krivičnih dela zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim delom povreda prava glasanja. U cilju daljeg postupanja i vođenja predistražnog postupka ovo tužilaštvo je, kako se navodi, 20. oktobra uputilo zahtev za pružanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije i Republičkoj izbornoj komisiji.

- Nakon toga Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal je dostavljeno još 13 krivičnih prijava među kojima se nalaze i krivične prijave protiv već spomenutih ambasadora Republike Srbije u Slovačkoj Republici Aleksandra Nakića i ambasadora Republike Srbije u SAD Dragana Šutanovca, kao i protiv: ambasadora Republike Srbije u Republici Francuskoj Ane Hrustanović, ambasadora Republike Srbije u Rumuniji prof. dr Dragana Simeunovića, ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji Ivana Trifunovića, ambasadora Republike Srbije u Republici Bugarskoj Milana Ravića, ambasadora Republike

Srbije u Crnoj Gori Nebojše Rodića, ambasadora Republike Srbije u Komonvelt Australiji Radeta Stefanovića, ambasadora Republike Srbije u Kanadi Stefana Tomaševića, ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Vladimira Marića, zbog krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, povreda prava glasanja i krivičnog dela sprečavanje održavanja glasanja - saopšteno je iz tužilaštva.

Specijalni sud Foto: Ilija Ilić

Takođe, kako se dodaje, podnete su krivične prijave protiv ministra spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Marka Đurića, načenika Odeljenja za bezbednost u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije Veska Radovića kao i vršioca dužnosti Generalnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Dušana Kozareva. Protiv Marka Đurića i Veska Radovića prijave su podnete zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i krivičnog dela povreda prava glasanja, dok u odnosu na Dušana Kozareva zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

- Odmah po prijemu navedenih krivičnih prijava u rad postupajući javni tužilac za organziovani kriminal je preduzeo hitno prikupljanje informacija i zatražio vršenje provera od strane MUP – SBPOK, podnošenjem zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja - saopšteno je iz JTOK.