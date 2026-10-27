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Tokom dana u Rudaru kod Kuršumlije se dogodila prava filmska scena. Migrant je ukrao automobile pa dok je bežao policiji i vlasniku, sleteo je sa puta i pobegao. Na kraju je uhapšen.

Sve se dogodilo u ranim popodnevnim satima, migrant Alžirac iz dvorišta porodične kuće Lukić u Rudaru je ukrao auto marke “pežo” i pobegao.

-Ostavio sam kapiju otvorenu, jer je trebalo da mi dođe prijatelj. Bio sam u kući i primetio sam kako pali auto i dok sam istrčao, već je izašao iz dvorišta. Pojurio sam za njim i usput su mi se pridružili neki prijatelji - kaže vlasnik kola Aleksandar Lukić.

U međuvremenu su pozvali policiju, pa je lopov primećen u narednom selu, ali on nije stao kada ga je policija zaustavljala i tako je krenula i policijska potraga.

Alžirac je u međuvremenu sleteo sa puta i slupao auto koji je ukrao, a onda je nastavio da trči ka šumi.

Na kraju su ga policija i građani koji su krenuli u potragu pronašli.

Zanimlјivo je da je bio bez dokumenata kada su ga uhapsili ali je primećeno da je ranije imao ranac koji su tražili i pronašli a koji je bacio i tako utvrdili identitet. Priveden je u policiju u Kuršumliju.

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