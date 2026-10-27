FILMSKA JURNJAVA KOD KURŠUMLIJE: Ukrao automobil, pa ga slupao sletevši u kanal! Dao se u bekstvo, ali brzo uhapšen
Tokom dana u Rudaru kod Kuršumlije se dogodila prava filmska scena. Migrant je ukrao automobile pa dok je bežao policiji i vlasniku, sleteo je sa puta i pobegao. Na kraju je uhapšen.
Sve se dogodilo u ranim popodnevnim satima, migrant Alžirac iz dvorišta porodične kuće Lukić u Rudaru je ukrao auto marke “pežo” i pobegao.
-Ostavio sam kapiju otvorenu, jer je trebalo da mi dođe prijatelj. Bio sam u kući i primetio sam kako pali auto i dok sam istrčao, već je izašao iz dvorišta. Pojurio sam za njim i usput su mi se pridružili neki prijatelji - kaže vlasnik kola Aleksandar Lukić.
U međuvremenu su pozvali policiju, pa je lopov primećen u narednom selu, ali on nije stao kada ga je policija zaustavljala i tako je krenula i policijska potraga.
Alžirac je u međuvremenu sleteo sa puta i slupao auto koji je ukrao, a onda je nastavio da trči ka šumi.
Na kraju su ga policija i građani koji su krenuli u potragu pronašli.
Zanimlјivo je da je bio bez dokumenata kada su ga uhapsili ali je primećeno da je ranije imao ranac koji su tražili i pronašli a koji je bacio i tako utvrdili identitet. Priveden je u policiju u Kuršumliju.