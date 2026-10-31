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Leskovac i danas pamti nezapamćeni masakr koji se dogodio pre više od dve decenije, u noći između 27. i 28. jula 2002. godine, kada je tada tridesetdvogodišnji Dragan Čedić u sumanutom pohodu na tri različite lokacije za svega 25 minuta automatskom puškom ubio sedam, a ranio pet osoba.

Hladnokrvno je usmrtio svoju suprugu Biljanu (28) i članove njene porodice, a potom pokrenuo jednu od najopsežnijih potraga u istoriji srpske policije, koja je okončana tek nakon 40 dana pronalaženjem njegovog beživotnog tela.

Rafal u bilijar klubu otvorio krvavi niz

Krvavi niz započeo je pet minuta pre ponoći u bilijar klubu u Ulici Filipa Višnjića, gde je Dragan Čedić (32) upao naoružan, pozvao tridesetogodišnjeg Nenada Lukića i odmah u njega sasuo rafal, dok je vlasnika lokala Slavoljuba Kržalića teško ranio. Ubica je potom seo u automobil i odvezao se pravo do porodične kuće svoje supruge Biljane.

Sagovornik upućen u detalje istrage opisao je stravične scene koje su usledile kada je pomahnitali napadač upao među okupljene ukućane.

- Pet minuta nakon ponoći upao je u kuću i iz automatske puške kalibra 7,62 milimetra pucao i ubio pet osoba, a jednu ranio. Pored Biljane, ubica je lišio žiovta njenu sestru Ivanu Kalčić (31) i Jelenu Zdravković (25), Jeleninog supruga Bobana (24), kao i komšinicu Jelenu Zlatković (29), a ranio drugaricu Maju Bojković (26) koju je metak okrznuo - podseća izvor i dodaje da je nesrećna Biljana sekund pre nego što je izustila "Evo Čede!", izrešetana.

Za to vreme, na spratu kuće spavalo je dvoje male dece ubijene sestre Ivane - sedmomesečna beba i dvogodišnja devojčica, koje napadač na sreću nije dirao. Čedić je potom nastavio pohod i otišao do kuće Biljanine tetke Biserke Ristić, gde je nju ubio, a njenog supruga Blagoja i sina jedinca Đorđa teško ranio hicima iz oružja.

Foto: Mup

Bolesna ljubomora i život u "zlatnom kavezu"

Iza masakra koji je zavio Leskovac u crno krili su se ozbiljni porodični problemi i poremećeni odnosi, o čemu je svedočio izvor blizak istrazi kada je govorio o Čedićevom ponašanju i motivima.

- Kao motiv ovoj jezivog krvavog pokolja navode se ljubavni problemi između bračnog para Čedić. Dragan je navodno, bio ljubomoran i kako su ranije pisali mediji, svojoj supruzi Biljani je zabranio čak i da se slika i snima na porodičnim veseljima. Bio je bolesno ljubomoran, a kap koja je prelila čašu i zbog koje je uzeo oružje u ruke bilo je navodno to što ga je Biljana ostavila i započela ljubavnu vezu sa Nenadom Lukićem kog je prvog i ubio - podsetio je sagovornik tada i dodao:

- Dragan i Biljana bili su pred razvodom i ona se u oktobru 2001. vratila kod svojih roditelja sa njihovom ćerkom. Kada je otišla Dragan je njen nestanak prijavio leskovačkoj policiji i to je bio jedini pisani trag koji upućuje da je bilo nekih bračnih problema.

Porodica ubijene Biljane tvrdila je da je ona godinama živela u strogoj izolaciji. Čedić joj je, prema njihovim rečima, zabranjivao čak i odlazak na svadbu rođene sestre, a nije joj dozvolio ni da prisustvuje četrdesetodnevnom pomenu rođenom ocu.

Helikopteri, žandarmerija i vapaj porodice

Nakon izvršenog zločina, Čedić je pobegao, a u potragu za njim uključili su se Žandarmerija, helikopterske jedinice i specijalci iz Beograda. U ataru sela Donja Jajina pronađen je njegov napušteni automobil, a pretpostavljalo se da se nakon neuspelog pokušaja da pronađe rođaka dao u bekstvo pešice kroz nepristupačne terene.

Dok su policijske snage bezuspešno pretraživale svaki pedalj Jablaničkog okruga, a građani u strahu zaključavali vrata, porodica begunca pokušala je da stupi u kontakt s njim preko javnih glasila:

- Ako si živ, sine, predaj se- poručili su roditelji svom sinu Draganu Čediću Čedi preko štampe. No međutim - Odgovora nije bilo.

Foto: Privatna Arhiva

Kobni pucanj u šipražju Donje Jajine

Potraga je okončana tek posle 40 dana, kada su meštani koseći travu u šipražju pored puta u selu Donja Jajina naišli na Čedićevo telo u fazi raspadanja. Zvanična obdukcija potvrdila je da je begunac presudio sebi jednim hicem iz pištolja neposredno nakon masakra.

Tadašnji istražni sudija Okružnog suda u Leskovcu doneo je odluku kojom je krivični postupak protiv višestrukog ubice i zvanično obustavljen usled njegove smrti. Sa druge strane, pravosudni epilog dočekali su rođaci koji su mu neposredno posle zločina pružili utočište i pomagali u skrivanju, te su kažnjeni novčanim presudama.

Kurir.rs

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