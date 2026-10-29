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Istraga terorističkog napada ispred Ambasade Izraela u Beogradu sklapa mozaik kretanja osumnjičenog napadača Darija Nikolića (18) iz Bele Reke kod Šapca, koji je u sredu 15 minuta nakon ponoći uzvikujući "Alahu akbar", noževima nasrnuo na žandarma. Nadležni organi rekonstruišu hronologiju događaja koji su od navodnog odlaska na šišanje doveli do terorističkog napada u Beogradu.

Pre nego što je izveo napad, Dario Nikolić je bio pod nadzorom bezbednosnih službi zbog podržavanja terorističke organizacije Islamske države. Na njegovom Instagram profilu nalazili su se crna zastava i simboli ove organizacije, potvrdio je Ivica Dačić.

"Naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristali Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i simbole te organizacije", dodao je ministar.

1/8 Vidi galeriju Napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Kako je "Kurir" pisao, zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama pre nekoliko meseci je deportovan iz Nemačke u Srbiju.

Popodne u Šapcu: Šišanje, poslednji poziv i prijava nestanka

Hronologija kobnog dana započela je u popodnevnim satima kada je navodno mladić napustio svoje selo i otišao u Šabac sa obrazloženjem da ide da se ošiša, pisalo je u apelu koji je kružio društvenim mrežama.

1/10 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Poslednji put je viđen u tržnom centru "BIG" u Šapcu oko 16 časova , dok je poslednji kontakt sa porodicom imao oko 16 časova, kada se čuo sa majkom. Nakon tog poziva njegov telefon je postao nedostupan, a pošto se nije vratio kući, porodica je zvanično prijavila nestanak policiji i uputila apel javnosti.

Misterija prevoza i istraga o pomagačima

Istražni organi trenutno rekonstruišu kako se osumnjičeni prebacio od Šapca do Beograda i utvrđuju detalje njegovog dolaska u prestonicu.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: screenshot MUP Srbije

- U sklopu istrage ispituje se i da li je osumnjičeni u planiranju i izvođenju napada imao pomagače ili logističku podršku. Istražuje se i na koji način je stigao do Beograda, kao i da li je navodnim odlaskom kod frizera planirao da prikrije izgled - kaže izvor Kurira.

Napad ispred Ambasade Izraela

Teroristički napad je izveden oko 15 minuta posle ponoći ispred Ambasade Izraela u Beogradu.

Obučen u crnu odeću, napadač je prišao kućici za obezbeđenje, otvorio vrata i uzvikujući "Alahu akbar" sa dva noža nasrnuo na žandarma D. S.. Jedan nož je bacio prema policijskom službeniku i pogodio ga u levi obraz, nanesavši mu posekotinu.

Samoodbrana, uviđaj i crveni stepen opasnosti

Pripadnik Žandarmerije je reagovao u samoodbrani, izvadio službeno vatreno oružje i sa nekoliko projektila usmrtio napadača na licu mesta.

00:52 OVO JE NAPADAČ KOJI JE IZVEO TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU Izvor: Kurir

Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj i utvrdio da je upotreba oružja u samoodbrani bila u potpunosti opravdana.

Povređeni policajac je lekarski zbrinut i pušten na kućno lečenje, dok su bezbednosne službe u Srbiji proglasile najviši, crveni stepen opasnosti od terorizma, čime je podignut nivo bezbednosti i pojačano prisustvo policije na ključnim lokacijama.

Uhapšeni majka i očuh Očuh i majka Darija Nikolića koji je nožem napao pripadnika Žandarmerije ispred izraelske ambasade u Beogradu uhapšeni su neposredno nakon incidenta. Kako se saznaje, priveli su ih pripadnici Žandarmerije