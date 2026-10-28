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Nakon terorističkog napada ispred Ambasade Izraela u Beogradu, koji se desio u 00:15 časova u kojem je napadač iz Šapca, koga su bezbednosne službe pratile kao pristalicu Islamske države, usmrtio pripadnika Žandarmerije nožem, a potom je likvidiran u samoodbrani, kako je saopštio MUP, ponovo se otvorilo pitanje bezbednosnih pretnji i mogućnosti sprečavanja sličnih incidenata.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu objasnio je za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji šta podrazumeva crveni stepen terorističke pretnje, kako se prepoznaju prvi znaci radikalizacije i zbog čega su izraelska diplomatska predstavništva potencijalne mete terorista povezanih sa Islamskom državom.

- Pa, vidite, stepen ugroženosti od terorizma kontinuirano se analizira, svakodnevno, na osnovu svih obaveštajnih podataka i operativnih informacija. Država na tome radi i na osnovu tih podataka donosi bezbednosne procene. Ko zna koliko je terorističkih napada sprečeno, ali mi kao javnost nismo upoznati sa tim okolnostima, jer je priroda ovog bezbednosnog posla takva da zahteva visok stepen tajnosti, kako se ne bi ugrozile tekuće operacije i upozorili različiti krugovi, formalne i neformalne organizacije i ogranci ISIS-a, obnovljene Al Kaide i drugih terorističkih organizacija - rekao je Obradović.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

Kako se prepoznaju prvi znaci radikalizacije?

Objasnio je da borba protiv terorizma podrazumeva praćenje radikalizacije, sprečavanje širenja ekstremističkog sadržaja i saradnju sa porodicom i zajednicom kako bi se potencijalna pretnja prepoznala na vreme.

- Borba protiv terorizma je kontinuirana i obuhvata više domena. Ona podrazumeva neposredan rad sa ljudima, nadzor elektronskih komunikacija, sprečavanje širenja radikalnog i ekstremističkog sadržaja, rano otkrivanje takvog sadržaja i delovanje prema pojedincima koji ga šire. Na primer, evropska praksa pokazuje da se, kada se kod pojedinca uoče znaci radikalizacije, poput ponašanja koje ranije nije bilo karakteristično za njega ili komentara koje ranije nije iznosio, često pristupa razgovoru sa porodicom i širom zajednicom, i to pre nego što ta osoba učini bilo šta nezakonito - kaže on.

Dodao je da crveni stepen podrazumeva pojačanu pripravnost svih bezbednosnih službi radi sprečavanja mogućih napada, kao i da se istražuje na koji način je napadač mogao da dođe do sadržaja povezanog sa ISIS-om.

- Kada je reč o našoj bezbednosti, proglašenje crvenog stepena terorističke pretnje znači stavljanje svih organa bezbednosnog sistema u stanje visoke pripravnosti i pojačanog operativnog rada, a ne samo policije. Cilj je da se spreči eventualni budući napad. To ne znači da nam preti neposredna opasnost, već da je terorizam zarazna društvena i zločinačka pojava, jer nakon jednog napada može da usledi i drugi. U ovom trenutku nema dovoljno informacija dostupnih javnosti, ali ne treba ni očekivati da sve informacije budu javno saopštene. Kada je reč o motivu napada, prema informacijama kojima raspolažem, društvene mreže automatski detektuju sadržaj povezan sa ISIS-om, tako da takav sadržaj više ne može tek tako da se objavljuje. Verujem da je napadač taj sadržaj pronašao negde drugde, možda na Telegramu, u drugim četovima ili ga je fizički posedovao. Međutim, nemamo dovoljno detalja - nastavio je.

Foto: MUP Srbije

- Ukoliko je fizički posedovao zastavu te terorističke organizacije, moguće je da ju je koristio kako bi snimio oproštajni video, slično slučaju Miloša Žujevića, koji je 29. juna 2024. godine izveo teroristički napad na pripadnika Žandarmerije ispred izraelske ambasade. Postoje sličnosti između ova dva slučaja. Meta je ista, a motivacija je povezana sa terorizmom i Islamskom državom, koja je značajno oslabljena, ali nije prestala da funkcioniše. Jedan od razloga zbog kojih je Izrael simbolična meta jeste širenje dezinformacija o toj državi i njenoj borbi protiv terorista Hamasa. Na taj način podstiče se gnev prema izraelskim građanima, diplomatskim predstavništvima i kompanijama, što može doprineti stvaranju motiva za ovakve napade - za Kurir televiziju, zaključio je Obradović.

02:25 "KO ZNA KOLIKO JE NAPADA SPREČENO, A DA JAVNOST TO NE ZNA" Stručnjak za Kurir televiziju objasnio šta se krije iza borbe protiv terorizma Izvor: Kurir televizija

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