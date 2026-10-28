TEŠKA NESREĆA U JAKOVU! Teretnjak pokosio muškarca nasred ulice: Zbog jezivih povreda hitno prebačen na VMA, lekari mu se bore za život!
- U Ulici Vožda Karađorđa u Jakovu teretno vozilo udarilo je muškarca starog oko 50 godina, koji je teško povređen.
- Hitna pomoć ga je prevezla na VMA na reanimaciju, jer su povrede ocenjene kao opasne po život.
U Ulici Vožda Karađorđa u Jakovu danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je teško povređen muškarac star oko 50 godina, kada je na njega naletelo teretno vozilo.
Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kod broja 7, pod još nerazjašnjenim okolnostima.
Od siline udara, muškarac je zadobio teške telesne povrede. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, zbrinula povređenog i započela njegov transport.
Zbog teškog stanja i opasnosti po život, muškarac je hitno prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde je upućen na reanimaciju.
Policijske patrole obezbedile su mesto nesreće, a uviđaj je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok nezgode. Saobraćaj u ovom delu Ulice Vožda Karađorđa odvija se usporeno.
Kurir.rs/Telegraf