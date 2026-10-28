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Noćas se dogodio teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu, kada je napadnut pripadnik Žandarmerije, a napadač je likvidiran. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić saopštio je da je stepen opasnosti od terorističkih napada u Srbiji podginut na najviši nivo. Napadač je sa dva noža povredio žandarma uzvikujući "Alahu akbar".

Gosti koji su analizirali ovu temu u emisiji "Usijanje" bili su Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, dr Miroslav Bjegović, prof. bezbednosti i Nebojša Perović, advokat.

- Najvažnije je da su angažovani pripadnici bezbednosnih službi i policije u punom kapacitetu, naročito jedinice koje se bave antiterorističkim aktivnostima, poput SAJ-a, Žandarmerije i sličnih jedinica. Ono što je važno za građane, a što je i gospodin Dačić rekao, jeste da će biti povećano prisustvo policije na određenim lokacijama koje se smatraju potencijalno ugroženim. To su Ambasada Izraela, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, kao i pojedini infrastrukturni objekti u gradu. To nije loše, jer je ideja da policija bude prisutna na licu mesta, kako bi građani, ukoliko nešto primete, mogli odmah da reaguju i prijave sumnjive aktivnosti. To je ono što će građani najviše moći da primete - rekao je Miletić.

Foto: Kurir Televizija

"Copycat" napadi mogući i do 15 dana nakon incidenta

Objasnio je da pojačano prisustvo policije omogućava detaljniju istragu i zaštitu potencijalno ugroženih lokacija, uz poseban oprez zbog mogućih imitacija prethodnog napada u narednim danima.

- Dakle, ovo ne znači uvođenje vanrednog stanja niti zabranu skupova. Nije reč o tome. Ove mere su važne ne samo zbog procene da li postoji još neki pripadnik grupe, da li je reč o ćeliji ili o takozvanom "usamljenom vuku", kako se to stručno naziva, već i zato što policiji omogućavaju da detaljno istraži o čemu je reč. Problem mogu da predstavljaju i ljudi koji žele da imitiraju napade, takozvani "copycat" napadi. Reč je o osobama koje imaju određene psihološke probleme i žele da postanu poznate tako što će ponoviti napad koji se dogodio u njihovom okruženju. Prema iskustvima sa Zapada, takvi napadi eventualno mogu da se dogode u periodu od sedam do 15 dana nakon prvobitnog incidenta. Nakon toga se retko dešavaju. Zato policija u ovakvim situacijama pojačava mere bezbednosti. Prošli put smo imali sličan napad na istom mestu, na Ambasadu Izraela, i policija je tada sedam dana održavala crveni stepen bezbednosne opasnosti - kaže on.

Kako je voditeljka podsetila, nakon napada na pripadnika Žandarmerije ispred Ambasade Izraela u Beogradu, bezbednosne službe nalaze se u stanju pojačane pripravnosti, a policija proverava sve okolnosti incidenta. Dodatnu zabrinutost izazvala je i preteća poruka upućena na zvaničnu imejl-adresu Narodne skupštine Republike Srpske, u kojoj se, uz pozivanje na džihad, traži likvidacija svih krštenih ljudi, kao i prikupljanje novca i oružja za potrebe Islamske republike. Na pitanje da li je reč o povezanim pretnjama, pokušaju izazivanja panike ili takozvanom "copycat" efektu, odnosno imitiranju prethodnog napada, i koliko je opravdano podizanje stepena bezbednosne opasnosti na najviši nivo, za Kurir televiziju govorio je profesor bezbednosti Bjegović.

- Nažalost, i kod nas smo imali slučajeve koji su mogli da izazovu lančane reakcije. Ta dela kod nas nisu bila okarakterisana na taj način, ali sam ja smatrao da je reč o terorističkom aktu. Pomenuću i slučaj ispred Skupštine, kada je jedno lice napadnuto. Pre svega, uvek ću reći da svaki teroristički akt ima političku ili versku pozadinu. Kada govorim o verskoj pozadini, mislim na indoktrinaciju islamskim verskim fundamentalizmom, što je, čini se, slučaj i u ovom napadu na Ambasadu Izraela, koji se dogodio drugi put. Kada govorimo o tome da li je neko zakazao, mislim da veći akcenat moramo da stavimo upravo na obaveštajni rad i prevenciju - naveo je.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Znate, policijsko prisustvo može da bude pojačano, prvenstveno angažovanjem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao što je bilo i ispred Ambasade Izraela. Međutim, napad se ipak dogodio. Našem obaveštajnom sistemu ovo lice je već bilo poznato po kontaktima sa terorističkim ćelijama, odnosno sa Islamskom državom. Taj podatak smo, pre svega, dobili od nemačke obaveštajne službe kada je lice ušlo na teritoriju Srbije. Smatram da je ono moralo da bude pod većim nadzorom, jer se moglo pretpostaviti da je sposobno da izvrši takav napad - objasnio je Bjegović.

Da li je ovaj incident povezan sa porastom antisemitizma, kakvu ulogu u radikalizaciji pojedinaca imaju ekstremističke ideologije i kako se ovakvi napadi mogu sprečiti, govorio je Perović.

- Sagovornici su na neki način već objasnili na koje sve načine mogu da se spreče ovakvi napadi - pre svega obaveštajnim radom. Ali da li se sve može sprečiti samo obaveštajnim radom? Vidimo da ne može. Da li je ovo mogao da bude izolovan slučaj, da je čovek sve sam pripremao, vođen, recimo, nekim mesijanskim sindromom, kada neko pomisli da će svojim postupcima promeniti svet? To se ne javlja samo u terorizmu već i u različitim drugim oblastima, od sporta pa nadalje. Oba napada su se, na kraju, relativno dobro završila, bez većih žrtava i posledica. Prema mom skromnom mišljenju, kao nekoga ko nije stručnjak za bezbednost, pre bih rekao da ovo nije bilo preterano organizovano, već da je pojedinac sve uradio samoinicijativno. Na to ukazuju način izvršenja, pristup i posledice, koji više deluju kao rezultat amaterizma - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

- Sve ovo se dogodilo veoma skoro. Sve što se dešava još je sveže i aktuelno, tako da će se iz dana u dan odvijati različiti događaji. Ipak, ono što moram da istaknem, jeste da, čak i kada postoje politički neistomišljenici, ni na koji način ne sme da dođe do sukoba, nasilja ili bilo čega sličnog. Svi zajedno moramo da se uzdržimo od toga. Mislim da bi tu poruku trebalo ponavljati svakodnevno, u svim emisijama, a naročito bi to trebalo da čine ljudi koji imaju uticaj na javnost. Što se tiče promena, one su se kod nas već dešavale i imamo iskustva s tim tokom prethodnih 30 i više godina - za Kurir televiziju, rekao je Perović.

03:49 "SVAKI TERORISTIČKI AKT IMA POLITIČKU ILI VERSKU POZADINU" Gosti emisije "Usijanje" o napadu ispred Ambasade Izraela Izvor: Kurir televizija

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