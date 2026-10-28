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Očuh i majka mladića, Darija Nikolića, iz Šapca koji je noćas nožem napao pripadnika Žandarmerije ispred izraelske ambasade u Beogradu uhapšeni su neposredno nakon incidenta.

Kako se saznaje, priveli su ih pripadnici Žandarmerije, potvrđeno je za Telegraf.

Kako smo ranije pisali, dok je zabrinuti otac sinoć u razgovoru za ovaj portal apelovao za pomoć, ne znajući gde mu se sin nalazi, Dario Nikolić se pripremao za teroristički akt koji je izveo u ponoćnim satima ispred izraelske ambasade u Beogradu. Tom prilikom je likvidiran u samoodbrani pripadnika Žandarmerije.

Prema rečima porodice, Nikolić je juče iz sela krenuo u Šabac kako bi se ošišao. Poslednji put je viđen u tržnom centru "BIG", a kontakt sa majkom ostvario je oko 16 časova. Nakon toga, telefon mu je postao nedostupan, a porodica je alarmirala policiju.

Foto: Facebbok/Šabac reporter

Podsećamo, Dario Nikolić iz Bele Reke kod Šapca, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen je za teroristički napad u Beogradu. Kako je objavio MUP, osumnjičeni je oko 15 minuta nakon ponoći u Beogradu, ispred ambasade Izreala napao sa dva noža pripadnika Žandarmerije. Napad je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić okarakterisao kao teroristički, a pripadnik Žandarmerije je Nikolića neutralisao.

Nikolić je zbog radikalnih islamističkih objava na društvenim mrežama deportovan iz Nemačke.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: screenshot MUP Srbije

Nivo opasnosti podignut na najviši mogući nivo

- Istraga je u toku i svi detalji biće poznati već tokom noći. Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen - objasnio je Dačić.

Precizirao je da to podrazumeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mesta na kojima se okuplja veći broj građana.

- Još jednom želim da ponovim da je u terorističkom napadu koji je noćas izveden lakše povređen pripadnik Žandarmerije koji je obezbeđivao ambasadu Izraela i koji je likvidirao napadača - kazao je Dačić.

1/8 Vidi galeriju Napad na izraelsku ambasadu u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Oglasilo se tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je dežurni tužilac tog tužilaštva obavio uviđaj na licu nesta gde je, kako piše u saopštenju, "prošle noći oko 00:15 ispred ambasade Izraela napadnut policijski službenik beogradskog odreda Žandarmerije D.S, koji je obezbeđivao ambasadu".