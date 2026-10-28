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Tridesetčetvorogodišnji muškarac poginuo je danas u nesreći koja se dogodila u zaseoku Komušine, u selu Obajgora kod Bajine Bašte, kada se traktor kojim je upravljao prevrnuo.

Muškarac je nakon prevrtanja ostao zarobljen ispod traktora i preminuo je na mestu nesreće.

Na lice mesta izašli su vatrogasci-spasioci, koji su izvukli telo stradalog muškarca.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće za sada nisu poznate.

Kurir.rs

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