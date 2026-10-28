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Devetnaestogodišnji mladić (19) uhapšen je u utorak u Lazarevcu zbog sumnje da je nakon verbalne svađe polomljenom flašom povredio muškarca po licu i vratu.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenje lakih telesnih povreda.

Povređenom muškarcu konstatovane su lake telesne povrede.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Lazarevcu.

Kurir.rs/Telegraf

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