NASILJE
TURSKI DRŽAVLJANIN RANJEN U CENTRU BEOGRADA: Napadač mu zadao više ubodnih rana, lekari mu se bore za život!
- Turski državljanin S.B. (64) teško je povređen u sukobu ispred kafića u centru Beograda.
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Turski državljanin S.B. (64) teško je povređen sinoć oko 21.30 sati u sukobu ispred jednog kafića u centru Beograda.
Kako se nezvanično saznaje, on je zadobio više ubodnih rana u predelu stomaka i nogu i hitno je prebačen na VMA.
Povređeni muškarac se, prema poslednjim informacijama, nalazi u teškom stanju.
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