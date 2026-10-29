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Turski državljanin S.B. (64) teško je povređen sinoć oko 21.30 sati u sukobu ispred jednog kafića u centru Beograda.

Kako se nezvanično saznaje, on je zadobio više ubodnih rana u predelu stomaka i nogu i hitno je prebačen na VMA.

Povređeni muškarac se, prema poslednjim informacijama, nalazi u teškom stanju.

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