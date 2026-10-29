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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, intenzivnim radom, identifikovali su maloletnika iz okoline Lebana koji je, kako se sumnja, u prethodnom periodu školama na području Lebana slao mejlove o postavljenim eksplozivnim napravama.

On se sumnjiči da je 20, 23, 26. i 28. oktobra na elektronske adrese osnovnih škola u Lebanu poslao mejlove u kojima je navodio da je u školama postavljena bomba.

Protiv njega će Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

(Telegraf.rs)

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