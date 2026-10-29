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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N. S. (31) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je 27. oktobra, u večernjim časovima, najpre napao svoju bivšu tridesetjednogodišnju partnerku, a nakon toga njenom pedesetdevetogodišnjem ocu, koji je pokušao da joj pomogne, kuhinjskim nožem zadao ubode po telu i naneo mu lake telesne povrede.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo.