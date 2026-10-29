Hronika
UHAPŠEN DILER U INĐIJI! Policija mu u stanu pronašla kokain, vagicu i novac
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili E. B. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pretresa stana u kojem boravi osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila 282 grama praha za koji se sumnja da je kokain, digitalnu vagicu i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje opojne droge.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, E. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
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